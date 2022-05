iPhone 14 sarà iPhone 13S: il capolavoro di Steve Jobs ha raggiunto il suo apice, ma Apple realizza Max

Sembra che l’iPhone di Apple abbia raggiunto il suo apice.

Almeno per quanto riguarda il modello standard. Sì, hai sentito qui prima. Ultime notizie!

Ora, sul serio… So che potrebbe suonare come “Sto diventando sexy”, ma prima che tu inizi a farti prendere dal panico, la buona notizia è che Tim Cook & Co sono abili nel marketing e Apple ha un riconoscimento del marchio senza precedenti, quindi milioni di persone continueranno ad acquistare … iPhone 14. Ma ora, nelle notizie non così buone (fughe di notizie e voci)...

Il “generale S” è travestito Per iPhone 14 e iPhone 14 Max color vaniglia. Inoltre, Apple non lo sarebbe se l’azienda non avesse qualche asso nella manica, intesi ad attirare gli acquirenti. L’ultimo modello (ufficiale) di Apple è stato l’iPhone XS, che assomiglia proprio all’iPhone X. Da allora, l’azienda sembra aver imparato un’importante lezione di branding, quindi abbiamo ottenuto l’iPhone 11, iPhone 12 e iPhone 13, nonostante le differenze Il poco visibile tra gli ultimi due, il modello “S” è stato interrotto. Certo, abbiamo già avuto questa conversazione. Tuttavia, sembra che il 2022 lo sarà davveroPer iPhone 14 e iPhone 14 Max color vaniglia. Inoltre, Apple non lo sarebbe se l’azienda non avesse qualche asso nella manica, intesi ad attirare gli acquirenti. Quindi, diamo un’occhiata a ciò che suggerisce che l’iPhone 14 sarà più un modello “iPhone 13S”, ma anche quali aggiornamenti aspettarsi potrebbero effettivamente renderlo un’opzione praticabile per le persone che utilizzano iPhone meno recenti. Forse staresti meglio con l’iPhone 13 più economico o addirittura aspettando l’iPhone 15? iPhone 14 diventa il primo iPhone di punta a riutilizzare un vecchio processore, ma Apple se la caverà Grado professionale. iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max ottengono un nuovissimo chip A16 Bionic

iPhone 14 e iPhone 14 Max riutilizzano lo stesso processore A15 Bionic trovato nella linea iPhone 13 Questo è Grande La notizia, con tutti i mezzi, anche quella cattivo Novità per chi vuole il nuovo iPhone più economico. Ma! Non per gli stessi motivi che ti aspetteresti… Tanto per cominciare, il chip A15 Bionic è ancora il chip più veloce sul mercato, anche dopo una serie di nuove versioni di Qualcomm e MediaTek da settembre 2021. Quindi conosciamo il “chip lento” l’argomento non è la chiave di questo scrigno. Ed è qui che vedo Apple pronta a cambiare le cose a suo favore. Anche se questo non è confermato, mi aspetto che Cupertino utilizzi effettivamente il chip iPhone 13 Pro per iPhone 14 e 14 Max invece di iPhone 13 e iPhone 13 mini.

Diverso E meglio Uno di quelli su iPhone 13 perché utilizza un core GPU aggiuntivo (disabilitato in Standard Edition). Anche se questo non fa quasi alcuna differenza per l’utilizzo nel mondo reale, anche quando si tratta di attività pesanti, è sufficiente che Apple dica che il chip dell’iPhone 14 non è lo stesso di quello dell’iPhone 13, e questo sarebbe non essere sbagliato. READ Puoi finalmente ascoltare YouTube Music su Wear OS iPhone 14: la creatività di Steve Jobs, 15 anni, raggiunge le massime prestazioni: è un vero problema? Forse il logo dell’ultimo evento Apple di settembre 2022 avrebbe dovuto essere salvato? Nel caso non lo sapessi, tecnicamente il SoC su iPhone 13 Pro lo èUno di quelli su iPhone 13 perché utilizza un core GPU aggiuntivo (disabilitato in Standard Edition). Anche se questo non fa quasi alcuna differenza per l’utilizzo nel mondo reale, anche quando si tratta di attività pesanti, è sufficiente che Apple dica che il chip dell’iPhone 14 non è lo stesso di quello dell’iPhone 13, e questo sarebbe non essere sbagliato. Sì e no.

Anche se non abbiamo mai visto un nuovo iPhone di punta con un vecchio chip, in effetti, i guadagni di potenza di elaborazione durante tutto l’anno non sono così significativi come pensavi. Ad esempio, il chip A15 Bionic nella serie iPhone 13 è solo il 7-10% più veloce del chip A14 Bionic nella serie iPhone 12, che a sua volta è solo il 7-10% più veloce del suo predecessore, l’A13 Bionic, che alimenta l’iPhone 11.

Le maggiori differenze emergono nel processo di produzione (meno è meglio) poiché il ciclo iPhone 11-iPhone 12 è passato da 7 nm a 5 nm, rendendo l’iPhone 12 più efficiente. Tuttavia, probabilmente a causa di una carenza globale di chip, l’iPhone 13 ha dovuto attenersi allo stesso processo a 5 nm. Ma diventa ancora più confuso, perché l’iPhone 13 riesce ancora a gestire significativi guadagni di efficienza rispetto al suo predecessore grazie a batterie più grandi e ProMotion su iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max (quest’ultimo batte tutti i record di durata della batteria in relazione ai telefoni di punta ).

Tutto sommato, se c’è qualcosa di cui preoccuparsi quando si tratta del processore dell’iPhone 14, è se questo chip/telefono sarà in grado di godere dello stesso numero di aggiornamenti iOS dell’iPhone 14 Pro, che funzionerà con gli ultimi 4 nm SoC, rispetto al SoC a 5 nm esistente in iPhone 13. Sapremo la risposta definitiva a questa domanda tra circa cinque anni, quando Apple smetterà finalmente di inviare aggiornamenti all’iPhone 13 e all’iPhone 14. Tuttavia, la mia ipotesi informata è che Apple fornirà completamente l’iPhone 14 e l’iPhone 14 Max con lo stesso numero di aggiornamenti iOS come iPhone 14 Pro perché appartengono alla stessa famiglia di telefoni, nonostante le differenze nell’hardware.

Il vecchio SoC su iPhone 14 e iPhone 14 Max sarà ancora più potente di qualsiasi altro chip (non Apple) e abbastanza capace da offrirti prestazioni fluide per i prossimi quattro o cinque anni.

L’iPhone standard (iPhone 14 e iPhone 14 Max) o l’iPhone che la maggior parte delle persone acquista ha raggiunto il suo apice in tutti i sensi Massima performance – Questo perché Apple sta cercando di distinguerlo dai suoi fratelli professionisti, che è ciò che l’azienda ha da vendere. Ad ogni modo, gli asporto importanti sono: iPhone 14: Stesso design di prima ma nuovo modello di iPhone 14 Max in soccorso Apple ti offre una sorpresa viola di Max! READ Offerta del giorno: ora puoi ottenere l'accesso a vita a Microsoft Office 2021 per meno di $ 50 L’altro fattore ovvio che rende l’iPhone 14 l’iPhone 13S, a mio avviso, è che il nuovo modello 2022 dovrebbe riutilizzare lo stesso vecchio design che abbiamo visto dall’iPhone 12. Sì, a differenza delle sue controparti Pro, l’umile iPhone 14 dovrebbe mantenere la reputazione Il cattivo, che, sebbene iconico, sta lentamente svanendo… Naturalmente, la grazia salvifica di Apple qui è il nuovissimo modello di iPhone 14 Max, che dovrebbe partire da $ 900. Anche se a prima vista non ha senso, che questo dispositivo sostituisca l’iPhone 13 mini, ponendo fine ad Apple piccolo Piccoli tentativi telefonici. L’iPhone 14 Max avrà uno schermo più grande da 6,7 ​​pollici e una batteria significativamente più grande rispetto al normale iPhone 14, che dovrebbe mantenere il suo schermo da 6,1 pollici. Anche se il 14 Max non è un concetto completamente nuovo per Apple (hanno già un iPhone Pro Max), sembrerà qualcosa di completamente nuovo per coloro che lo desiderano Paga meno e ottieni di più. Apple riconosce la richiesta di telefoni con schermi più grandi e batterie più grandi, che ti consentono di goderti i contenuti in un modo più coinvolgente più a lungo. Pertanto, non ho dubbi che i clienti risponderanno positivamente con i loro dollari. In effetti, non sarebbe una sorpresa se iPhone 14 Max diventasse il modello di iPhone 14 più venduto (soprattutto se i prezzi dei modelli Pro salgono). iPhone 14 e iPhone 14 Max per ottenere il nuovo vecchio hardware della fotocamera posteriore ma una nuova fotocamera selfie da 12 MP 14 per gli influencer! Come vorrei sottolineare, ad Apple piace “riciclare” gli iPhone Pro adattandoli al nuovo iPhone vaniglia, e non mi aspetto che quest’anno sia diverso. Per quanto riguarda l’hardware della fotocamera, l’iPhone 13 ha preso in prestito gli stessi identici sensori dell’iPhone 12 Pro Max del 2020, ed è logico che l’iPhone 14 e l’iPhone 14 Max prendano in prestito le fotocamere primarie e ultra grandangolari dell’iPhone 13 pro.

Esatto, non l’iPhone 13, ma l’iPhone 13 Pro e l’iPhone 13 Pro Max. Con tutti i mezzi, questa è una buona notizia per coloro che potrebbero voler acquistare un modello di iPhone 14 color vaniglia: questo dispositivo godrà di un hardware della fotocamera di qualità. Certo, ammiraglia del 2021, ma comunque… Il motivo per cui Apple potrebbe essere più generosa con i suoi utenti orientati al budget è perché iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max stanno ottenendo nuove fotocamere da 48 MP, che saranno sufficienti per differenziare i modelli più economici da quelli più costosi grazie a funzionalità come l’8K nativo registrazione video e un sensore primario Immagini più grandi e dettagliate in generale. Tutti vincono. Presumibilmente.



L’unica eccezione alla regola di riciclaggio dell’hardware di Apple sono le fotocamere selfie iPhone 14 e iPhone 14 Max, che si dice stiano ottenendo un aggiornamento tanto necessario a un nuovo sensore da 12 megapixel con un’apertura f/1.9 più ampia con autofocus. Questo aiuterà te e i tuoi amici a concentrarvi quando scattate foto e video e offrirà una migliore qualità in condizioni di scarsa illuminazione. READ I salti insettivori del serpente salgono su una lunga scala Alla fine: dovresti prendere l’iPhone 14… iPhone 13 o… aspettare l’iPhone 15? Su USB C o non su USB C? L’unica eccezione alla regola di riciclaggio dell’hardware di Apple sono le fotocamere selfie iPhone 14 e iPhone 14 Max, che si dice stiano ottenendo un aggiornamento tanto necessario a un nuovo sensore da 12 megapixel con un’apertura f/1.9 più ampia con autofocus. Questo aiuterà te e i tuoi amici a concentrarvi quando scattate foto e video e offrirà una migliore qualità in condizioni di scarsa illuminazione. Certo, iPhone 14 e iPhone 14 Max si attengono alla stessa vecchia tacca e dovrebbero anche utilizzare lo stesso chip A15 Bionic trovato nell’iPhone 13. Ancora una volta, la stessa tacca avrà il Face ID dell’iPhone 14 Pro (lo ami o lo odi) e quando abbiamo costruito un chip A15 Bionic con GPU a 8 core per iPhone 13 Pro che ti farà andare avanti per gli anni a venire. Inoltre, le fotocamere dell’iPhone 13 Pro sono ancora fantastiche e si adatteranno perfettamente all’iPhone 14 da $ 800. Inoltre, ottieni un nuovissimo sparatutto per selfie, proprio come nell’iPhone 14 Pro. Anche la durata della batteria economica dell’iPhone dovrebbe stabilire nuovi record, grazie all’iPhone 14 Max, e sono sicuro che milioni di clienti iPhone lo apprezzeranno e voteranno con le loro carte di credito. Hai un iPhone 13 invece di un iPhone 14? Per chi ama acquistare iPhone su posti come eBay, il 2022 sarà il tuo anno fortunato perché non ti perderai molto Assolutamente La scelta di un iPhone l’anno scorso.

Stesso chip, quasi stesse fotocamere, stesso design… È un gioco da ragazzi per chi ha un budget limitato. Salta l’iPhone 14 e attendi l’iPhone 15 (con USB-C)? Se non sei un nuovo sparatutto per selfie e un iPhone 14 Max più grande (con una batteria più grande) ti tenta, non c’è motivo per non acquistare l’iPhone 13 per $ 200-400 in meno, a seconda dell’offerta che puoi trovare.È un gioco da ragazzi per chi ha un budget limitato. Oh ragazzo. Il più grande. Almeno nel mio libro.



Dopo decenni di “fughe di notizie” e voci, l’iPhone 15 dovrebbe ora passare all’USB-C grazie alla nuova legislazione europea (che non è ancora completa), e questo è di gran lunga il motivo principale per aspettare il modello 2023. Ma sta migliorando…