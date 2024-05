iMessage non funziona per alcuni utenti [Update: Service Restored]

Il servizio iMessage che consente agli utenti Apple di scambiarsi messaggi sembra essere inattivo per alcuni utenti, con i messaggi che non vengono inviati o che impiegano molto tempo per l’invio. Ci sono diverse segnalazioni sul problema sui social network e un aumento significativo delle segnalazioni di interruzione su Down Detector, ma la pagina di stato del sistema di Apple non ha ancora segnalato un’interruzione. Aggiornamento: la pagina di stato di Apple dice…