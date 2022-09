iPhone supera Android per rivendicare la maggior parte del mercato degli smartphone negli Stati Uniti

Per la prima volta in assoluto, negli Stati Uniti sono in uso più iPhone di qualsiasi altro tipo di smartphone. Citando i dati della società di analisi Counterpoint Research e I rapporti indicano che l’iPhone ha superato l’intero ecosistema Android a giugno per rivendicare il 50% della quota di mercato statunitense. In tal modo, Apple ha raggiunto la sua quota più alta di sempre nel mercato degli smartphone negli Stati Uniti. Apple ha raggiunto il traguardo grazie alla “base installata attiva” dell’iPhone, una metrica che tiene conto di tutte le persone che utilizzano un dispositivo iOS dopo aver acquistato un dispositivo usato.

Agli albori dell’iPhone, iOS (allora noto come iPhone OS) non deteneva quasi il 50 percento della quota di mercato. A quel tempo, aziende come Blackberry, Nokia e Motorola dominavano lo spazio degli smartphone. Entro il 2010, due anni dopo il suo debutto, Android aveva superato iOS per rivendicare la più ampia base di installazioni. Da allora, il sistema operativo mobile di Google è stato la forza dominante nel mercato globale degli smartphone, conquistando oltre il 70% della quota di mercato nel 2022, secondo .

Google probabilmente non ha nulla di cui preoccuparsi. Dopotutto, l’iPhone ha sempre avuto una grande presenza negli Stati Uniti rispetto ad altri mercati. Tuttavia, è probabile che la società studierà la situazione più da vicino. ha affermato Jeff Feldhak, direttore della ricerca presso Counter Point volte. A questo punto, Apple ha dominato il mercato degli smartphone premium 2° trimestre 2022L’iPhone rappresenta il 57 percento di tutte le vendite in questo segmento e non mostra segni di rallentamento.