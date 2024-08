Ex primo ministro del Bangladesh Sheikh Hasina Il Primo Ministro, che attualmente risiede in India, ha accennato al coinvolgimento degli Stati Uniti nel suo licenziamento. In una lettera riportata dall’Economic Times, ha detto: “Mi sono dimessa per non dover assistere allo spargimento di sangue. Volevano prendere il potere sui corpi degli studenti, ma non lo avrei permesso come Primo Ministro avrei potuto restare al potere se avessi ceduto la sovranità all’Isola di Saint Martin e avessi permesso all’America di dominare la regione”. Golfo del Bengala “Esorto il popolo del mio Paese: per favore, non permettete agli estremisti di manipolarvi”.L’isola di Saint Martin, un piccolo territorio con una superficie di soli 3 chilometri quadrati, si trova nel Golfo del Bengala nord-orientale, a circa 9 chilometri a sud della penisola di Cox’s Bazar-Teknaf, segnando il punto più meridionale del Bangladesh .In precedenza, Hasina aveva anche accusato gli Stati Uniti di aver tentato di orchestrare un cambio di regime in Bangladesh durante una sessione parlamentare. Suo figlio, Sajeeb Wazed Joy, ha suggerito che le recenti proteste in Bangladesh potrebbero essere state istigate da un’agenzia di intelligence straniera, anche se ha rifiutato di menzionare esplicitamente gli Stati Uniti. Ha detto: “Ora credo fermamente che questo sia stato istigato da un piccolo gruppo, molto probabilmente un’agenzia di intelligence straniera. Dubito fortemente che sia stato l’ISI a istigare questo. Non c’era motivo per cui le proteste continuassero poiché le quote non erano state stabilite. imposte dal nostro governo e sono state reintegrate.” “Con una sentenza del tribunale, il nostro governo aveva revocato le quote nel 2018 circa, quando si sono verificate le prime proteste sulle quote.” Il governo degli Stati Uniti ha costantemente criticato la situazione dei diritti umani e i processi elettorali di Dhaka.

Qual è l’importanza dell’isola di Saint Martin?

Una nave parte dall’isola di Saint Martin

L’isola ha una superficie di soli tre chilometri quadrati ed è abitata da circa 3.700 persone che lavorano principalmente nella pesca, nella coltivazione del riso, nella coltivazione del cocco e nella raccolta delle alghe che vengono essiccate ed esportate in Myanmar.

Recentemente, l’isola ha attirato l’attenzione a causa delle accuse secondo cui il Partito nazionalista del Bangladesh ( Partito Nazionale Britannico Il precedente governo del Bangladesh guidato dall’ex primo ministro Khaleda Zia (recentemente rilasciato) aveva intenzione di venderlo agli Stati Uniti per costruire una base militare in cambio del sostegno elettorale. Ma il Dipartimento di Stato americano ha respinto queste accuse, sottolineando il proprio impegno a rispettare la sovranità del Bangladesh e a promuovere la democrazia attraverso elezioni libere ed eque.

data Isola di San Martino

A causa della sua abbondanza di alberi di cocco, St. Maarten è conosciuta come Narikele Gingera o Isola del cocco in bengalese. Viene anche chiamata Darochini Dwip o Isola della cannella. L’isola faceva originariamente parte della penisola di Teknaf ma si staccò quando una parte della penisola fu sommersa, trasformando la sua parte meridionale in un’isola.

L’isola ha una ricca storia che risale al XVIII secolo, quando fu colonizzata per la prima volta da commercianti arabi che la chiamarono “l’isola”. Nel 1900, un’indagine territoriale britannica incluse l’isola di St. Martin come parte dell’India britannica, chiamandola in onore di un prete cristiano di nome St. Martin. Alcuni rapporti indicano che l’isola prende il nome dall’allora vice commissario di Chittagong, il signor Martin.

Nel 1937, quando il Myanmar si separò dall’India britannica, l’isola rimase parte dell’India. Dopo la spartizione nel 1947, passò sotto il controllo del Pakistan e successivamente divenne parte del Bangladesh dopo la guerra di liberazione del 1971. Nel 1974, Bangladesh e Myanmar raggiunsero un accordo che confermava l’appartenenza dell’isola al Bangladesh.

Conflitti marittimi con il Myanmar

Nonostante l’accordo del 1974 che riconosceva St. Maarten come parte del Bangladesh, ci sono stati problemi persistenti riguardo alla delimitazione marittima. I pescatori del Bangladesh, che utilizzano l’isola come importante centro di pesca, hanno subito arresti e colpi di avvertimento da parte delle forze navali del Myanmar. Sebbene la proprietà dell’isola non fosse contestata, la delimitazione dei confini marittimi creò tensioni, data la posizione strategica dell’isola vicino al Golfo del Bengala.

Nel 2012, il Tribunale internazionale per il diritto del mare ha emesso una sentenza storica affermando la sovranità del Bangladesh sull’isola. Questa sentenza ha avuto importanti implicazioni per le acque territoriali e la zona economica esclusiva del Bangladesh.

L’afflusso di Rohingya in Bangladesh

Una violenta repressione militare in Myanmar nel 2017 ha costretto più di 700.000 musulmani Rohingya a fuggire nel vicino Bangladesh, dove molti si sono rifugiati nel campo di Kutupalong a Cox’s Bazar, il più grande campo profughi del mondo. A causa della sua vicinanza a St. Maarten, ci sono state segnalazioni di Arakan Army, un gruppo bandito dal Myanmar, che ha tentato di rivendicare la sovranità sull’isola, sebbene il Bangladesh abbia costantemente negato queste affermazioni.

Negli ultimi anni si sono verificati sporadici scontri tra la giunta birmana e l’esercito Arakan, che hanno spinto la marina del Bangladesh a schierare navi da guerra intorno all’isola di St. Maarten.

Faro dell’isola di San Martino

Il conflitto tra Stati Uniti e Cina

L’isola di San Martino ha svolto un ruolo importante nella politica del Bangladesh sin dall’indipendenza del paese nel 1971. La sua posizione strategica vicino al Golfo del Bengala e il confine marittimo con il Myanmar hanno attirato l’attenzione internazionale, soprattutto da parte degli Stati Uniti e della Cina, che stanno cercando di rafforzare la loro presenza nella regione.

Nel giugno dello scorso anno, il primo ministro Sheikh Hasina affermò che gli Stati Uniti intendevano acquisire l’isola di St. Martin per costruire una base militare in cambio della vittoria elettorale del BNP. Ha affermato che il BNP, se fosse arrivato al potere, avrebbe venduto l’isola agli Stati Uniti, una mossa che aveva promesso di non consentire mai mentre era in carica.

Le sue affermazioni sono state fortemente smentite dal portavoce del Dipartimento di Stato americano Matthew Miller, il quale ha affermato che le affermazioni erano “inesatte” e ha affermato che “non ci sono state discussioni” con il governo del Bangladesh riguardo alla presa dell’isola.

