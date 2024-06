Israele annuncia una “tregua tattica” nel sud della Striscia di Gaza per consentire maggiori aiuti

GERUSALEMME (AP) – L’esercito israeliano ha annunciato domenica che avrebbe fermato i combattimenti durante tutte le ore diurne lungo una strada nel sud della Striscia di Gaza per liberare le scorte di aiuti arretrati. Aiuto umanitario Le spedizioni erano destinate ai palestinesi disperati che soffrono di una crisi umanitaria a causa della guerra, ormai entrata nel suo nono mese.

Il “cessate il fuoco tattico” annunciato dall’esercito, che si applica a circa 12 chilometri di strade nella zona di Rafah, è ben lungi dal cessate il fuoco completo nella zona assediata auspicato dalla comunità internazionale. Compresi gli Stati Uniti, il più grande alleato di Israele. Se mantenuta, una cessazione limitata dei combattimenti potrebbe aiutare a rispondere ad alcuni degli enormi bisogni dei palestinesi, che sono aumentati ulteriormente nelle ultime settimane con l’incursione israeliana a Rafah.

L’esercito ha affermato che la tregua inizierà alle 8:00 (05:00 GMT) e rimarrà in vigore fino alle 19:00 (16:00 GMT). Ha aggiunto che le sospensioni avverranno quotidianamente fino a nuovo avviso.

L’esercito ha affermato che la tregua aveva lo scopo di consentire ai camion degli aiuti di raggiungere il vicino valico di Kerem Shalom, controllato da Israele, il principale punto di ingresso per gli aiuti in arrivo, e di viaggiare in sicurezza verso l’autostrada Salah al-Din, un’importante rotta nord-sud. Il passaggio è congestionato da quando le forze di terra israeliane sono entrate a Rafah all’inizio di maggio.

L’organismo di coordinamento delle attività governative nei territori, l’organismo militare israeliano che sovrintende alla distribuzione degli aiuti a Gaza, ha affermato che la strada aumenterebbe il flusso di aiuti verso altre parti di Gaza, tra cui Khan Yunis, Al-Mawasi e il centro di Gaza. L’area settentrionale di Gaza, duramente colpita, che è stata uno dei primi obiettivi della guerra, riceve merci che entrano da un valico nel nord.

L’esercito ha affermato che lo stop è arrivato dopo i colloqui con le Nazioni Unite e le agenzie umanitarie internazionali.

Le agenzie umanitarie, comprese le Nazioni Unite, non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento.

Lo stop arriva lungo la strada del sud, come Israele e Hamas Allo studio l’ultima proposta di cessate il fuocoÈ un piano che il presidente Joe Biden ha dettagliato nella campagna diplomatica più mirata dell’amministrazione per fermare i combattimenti e liberare gli ostaggi detenuti dal gruppo armato. Sebbene Biden abbia descritto la proposta come israeliana, Israele non l’ha accettata completamente e Hamas ha chiesto cambiamenti che sembravano inaccettabili per Israele.

L’offensiva militare di Israele contro Hamas, durata otto mesi, innescata dall’attacco del gruppo del 7 ottobre, ha gettato Gaza in una crisi umanitaria, con le Nazioni Unite che denunciano una fame diffusa e centinaia di migliaia di persone sull’orlo della carestia. La comunità internazionale ha esortato Israele a compiere maggiori sforzi per alleviare la crisi, ha affermato Combattimenti costantiCiò, anche a Rafah, complicò la distribuzione degli aiuti durante tutta la guerra.

Dal 6 maggio al 6 giugno, le Nazioni Unite hanno ricevuto una media di 68 camion di aiuti al giorno, secondo i dati dell’Ufficio umanitario delle Nazioni Unite, noto come OCHA. Si tratta di una cifra in calo rispetto ai 168 camion al giorno di aprile e ben al di sotto dei 500 camion al giorno che i gruppi umanitari ritengono necessari.

I flussi di aiuti sono diminuiti nel sud di Gaza mentre i bisogni umanitari sono aumentati. Più di un milione di palestinesi, molti dei quali già sfollati, È fuggito da Rafah dopo l’invasioneSi affollano in altre parti della Gaza meridionale e centrale. La maggior parte ora vive in campi fatiscenti che utilizzano trincee come latrine e le acque reflue scorrono per le strade.

L’Ufficio per il Coordinamento delle Attività Governative nei Territori afferma che non ci sono restrizioni all’ingresso dei camion. Si dice che più di 8.600 camion di tutti i tipi, sia umanitari che commerciali, sono entrati a Gaza da tutti i valichi nel periodo dal 2 maggio al 13 giugno, ad una velocità di 201 camion al giorno. Ma gran parte di questi aiuti si accumulavano ai valichi di frontiera e non raggiungevano la destinazione finale.

Shimon Friedman, portavoce dell’Ufficio per il coordinamento delle attività governative nei territori, ha affermato che la colpa delle Nazioni Unite è stata l’accumulo delle sue spedizioni al valico di Kerem Shalom a Gaza. Ha detto che le agenzie hanno “problemi logistici fondamentali irrisolti”, in particolare la carenza di camion.

Le Nazioni Unite negano tali accuse. Dice I combattimenti tra Israele e Hamas Ciò spesso rende troppo pericoloso per i camion delle Nazioni Unite all’interno di Gaza raggiungere Kerem Shalom, che si trova proprio accanto al confine israeliano.

Dice anche che il ritmo delle consegne è rallentato perché l’esercito israeliano deve consentire agli autisti di recarsi sul posto, un sistema che secondo Israele è progettato per la sicurezza degli autisti. A causa dell’insicurezza, in alcuni casi i camion degli aiuti sono stati saccheggiati dalla folla mentre si muovevano sulle strade di Gaza.

La nuova disposizione mira a ridurre la necessità di coordinare le consegne fornendo una finestra giornaliera continua di 11 ore affinché i camion possano entrare e uscire dal valico.

Non è stato immediatamente chiaro se l’esercito avrebbe garantito la sicurezza per proteggere i camion degli aiuti mentre si muovevano sull’autostrada.