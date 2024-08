Israele chiude l’aeroporto Ben Gurion e bombarda il Libano in risposta ai lanci di razzi di Hezbollah

Gerusalemme (AP) – Israele e Hezbollah libanese si sono scontrati in un pesante scontro a fuoco domenica mattina presto, ma si sono trattenuti dall’innescare una guerra totale che era ampiamente temuta, con entrambe le parti che hanno segnalato la fine del loro più pesante scontro a fuoco degli ultimi mesi.

Gli attacchi transfrontalieri sono avvenuti mentre in Egitto riprendevano i colloqui ad alto livello volti a raggiungere un cessate il fuoco tra Israele e Hamas. Gaza Ciò allenterebbe anche le tensioni regionali.

Hezbollah ha affermato di aver bombardato un sito dell’intelligence militare israeliana vicino a Tel Aviv con una raffica di centinaia di missili e droni, e Israele ha affermato che i suoi attacchi erano preventivi per evitare un attacco più ampio. Nessuno dei due ha fornito prove.

Il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha affermato che l’attacco è avvenuto in risposta a… L’assassinio di un importante comandante militare da parte di Israele Ma il mese scorso, i colloqui a Beirut sono stati rinviati per dare una possibilità ai colloqui di cessate il fuoco a Gaza, in modo che i gruppi sostenuti dall’Iran potessero discutere se attaccare Israele tutto in una volta. Anche lo spiegamento militare israeliano e americano ha avuto un ruolo in questo.

“Ci riserviamo ora il diritto di rispondere in un secondo momento” se i risultati dell’attacco di domenica non saranno sufficienti, ha detto Nasrallah, aggiungendo che i ribelli Houthi alleati dello Yemen – e lo stesso Iran – non hanno ancora risposto. Ma ha detto al popolo libanese: “In questa fase attuale, il Paese può respirare e rilassarsi”.

Israele e Hezbollah hanno affermato di aver preso di mira solo obiettivi militari. Israele ha affermato che nessun obiettivo militare è stato colpito, ma un marine è stato ucciso e altri due sono rimasti feriti, sia da un missile intercettore che da frammenti di un missile. I gruppi hanno affermato che due combattenti di Hezbollah e un combattente di un gruppo alleato sono stati uccisi.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l’esercito ha distrutto migliaia di missili mirati al nord di Israele e ha abbattuto droni diretti al centro del paese.

“Ripeto, questa non è la fine della storia”, ha aggiunto.

Voli dirottati a causa del suono delle sirene dei raid aerei

Secondo quanto riferito, le sirene hanno suonato nel nord di Israele e l’aeroporto internazionale israeliano è stato chiuso e i voli sono rimasti chiusi per circa un’ora. Il Comando del Fronte Interno israeliano ha successivamente revocato le restrizioni nella maggior parte delle aree.

Il portavoce militare israeliano, l’ammiraglio Daniel Hajari, ha detto che circa 100 aerei israeliani hanno colpito 270 obiettivi, il 90% dei quali erano piattaforme di lancio di missili diretti al nord di Israele. Ha aggiunto che stavano indagando sulla percentuale di missili e droni che erano stati intercettati, ma ha detto che la “stragrande maggioranza” di essi era stata contrastata.

Hezbollah ha affermato che il suo attacco includeva più di 320 razzi Katyusha contro più località in Israele e un “gran numero” di droni.

Alcuni israeliani sono rimasti scioccati. Nella città settentrionale di Akko, l’insegnante in pensione Saadia Even Tzur (76 anni) ha detto che si trovava nella sinagoga quando la sua camera da letto è stata danneggiata ed è tornato a casa cinque minuti dopo. Ha detto: “Sono salito e ho visto la grandezza del miracolo che mi era accaduto”. Una finestra era in frantumi e il suo letto era ricoperto di detriti.

Il ministro dell’Economia libanese Amin Salam ha dichiarato, dopo una riunione di emergenza del governo, che i funzionari “si sentono più ottimisti” riguardo alla riduzione dell’escalation. “Ci sentiamo più rassicurati – ha aggiunto – dopo che entrambe le parti hanno confermato la fine delle operazioni previste”.

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Sean Savitt ha detto che il presidente Joe Biden “sta monitorando da vicino gli eventi in Israele e Libano”. Il Pentagono ha affermato che il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha parlato con il suo omologo israeliano, Yoav Galant, e ha ordinato ai due gruppi d’attacco delle portaerei statunitensi di rimanere nella regione.

Il presidente dei capi di stato maggiore congiunti, generale C. Q. Brown, è arrivato in Israele domenica tarda per riunioni su quelli che l’IDF ha definito “preparativi congiunti nella regione come parte della risposta alle minacce in Medio Oriente”.

Sembra che per il momento la guerra totale sia stata evitata

Danny Citrinovic, un esperto dell’Istituto israeliano per gli studi sulla sicurezza nazionale, ha affermato che Hezbollah potrebbe cercare di “bilanciare l’equazione senza sfociare in una guerra”. Ha aggiunto che ciascuna parte spera che la sua narrazione sia sufficiente per dichiarare la vittoria ed evitare uno scontro più ampio.

Hezbollah ha iniziato ad attaccare Israele subito dopo l’inizio della guerra a Gaza, scoppiata in seguito all’attacco di Hamas del 7 ottobre al sud di Israele. Quasi ogni giorno Israele e Hezbollah si scontravano a fuoco, sfollando decine di migliaia di persone su entrambi i lati del confine.

Si ritiene che lo abbia fatto Hezbollah, che nel 2006 ha combattuto Israele fino a raggiungere una situazione di stallo Molto più forte Ora, gli Stati Uniti e Israele stimano che Hezbollah disponga di circa 150.000 missili, in grado di colpire ovunque all’interno di Israele. Il gruppo ha anche sviluppato droni in grado di eludere le difese israeliane, nonché munizioni a guida di precisione.

Israele ha promesso una risposta schiacciante a qualsiasi attacco importante da parte di Hezbollah. Ha un sistema di difesa missilistico multi-livello ed è sostenuto da una coalizione guidata dagli Stati Uniti che l’ha aiutato ad abbattere centinaia di missili e droni lanciati dall’Iran all’inizio di quest’anno. L’esercito americano aveva minacciato di lanciare un attacco su larga scala contro Hezbollah. Costruire le sue forze in tutta la regione nelle ultime settimane.

Hezbollah è uno stretto alleato dell’Iran, che ha… Ha anche minacciato di ritorsioni contro Israele Israele è responsabile dell’assassinio di un importante leader di Hamas, Ismail Haniyeh, a Teheran il mese scorso. Israele non ha annunciato se fosse coinvolto nell’operazione.

Domenica, i media ufficiali iraniani hanno riferito dell’attacco di Hezbollah e lo hanno descritto come un successo, ma non ci sono stati commenti immediati da parte dei funzionari iraniani.

Gli Stati Uniti e altri mediatori vedono il cessate il fuoco a Gaza come la chiave per evitare una guerra più ampia in Medio Oriente. Hezbollah ha annunciato che fermerà i suoi attacchi contro Israele se verrà raggiunto un cessate il fuoco.

Domenica l’Egitto ha ospitato colloqui ad alto livello al Cairo con l’obiettivo di Riempi gli spazi vuoti In una proposta di tregua e il rilascio di decine di ostaggi detenuti da Hamas. Tra i colloqui figurano il direttore della CIA William Burns e David Barnea, capo del servizio di intelligence israeliano Mossad.

Hamas ha inviato una delegazione per ricevere un briefing dai mediatori egiziani e del Qatar, ma non ha partecipato direttamente ai negoziati.

___

Karim Chehayeb dell’Associated Press a Beirut, Melanie Liedman a Tel Aviv, Israele, Sami Magdy al Cairo, Alexis Tribollard ad Acre, Israele, e Amer Madhani a Buellton, California, hanno contribuito a questo rapporto.