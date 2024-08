Israele salva un uomo di 52 anni tenuto in ostaggio da Hamas nel tunnel durante una “operazione complicata” a Gaza

CNN

—



Martedì l’esercito israeliano ha dichiarato di aver liberato un ostaggio di 52 anni tenuto da Hamas dal 7 ottobre in una “operazione complicata” nel sud di Gaza.

Farhan al-Qadi, un cittadino beduino israeliano di Rahat, nel sud di Israele, è stato salvato dalle forze israeliane da un tunnel nel sud di Gaza, ha detto alla CNN un portavoce militare israeliano.

“È in condizioni stabili e verrà trasferito in ospedale per esami medici”, hanno dichiarato le forze di difesa israeliane (IDF) in una nota. “La sua famiglia è stata aggiornata con i dettagli e l’IDF la sta accompagnando.”

Due ufficiali militari israeliani hanno detto alla CNN che le forze speciali israeliane, agendo su base di intelligence, hanno trovato al-Qadi mentre stavano tappando una rete di tunnel nel sud di Gaza. Al-Qadi era solo, senza sequestratori di Hamas, quando le forze israeliane lo hanno trovato, ha detto uno dei funzionari.

“Non riesco a spiegare questi sentimenti. È meglio che rinascere”, ha detto il fratello di al-Qadi, Khadem, in un video diffuso dal Ministero degli Esteri israeliano mentre si trovava fuori dal Centro medico Soroka a Be’er Sheva. “Grazie a tutti. Farhan sta bene ed è in salute. Lo speriamo. Siamo molto contenti.

Al-Qadi è l’ottavo ostaggio salvato vivo a Gaza dall’esercito israeliano in quattro operazioni separate dall’inizio della guerra. Ma l’IDF ha detto alla CNN che era la prima volta che un ostaggio veniva salvato vivo dall’interno della vasta rete di tunnel di Hamas sotto Gaza.

La conversazione del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu con al-Qadi, rilasciata in video dal suo ufficio. “Farhan, sono molto felice di parlare con te”, dice Netanyahu nel video. Dovresti sapere che non dimenticheremo mai nessuno come non dimenticheremo mai te.”

“Anch’io sono felice. Aspettavo questo momento”, ha detto l’ex ostaggio al Primo Ministro.

L’Hostage Families Forum, che si batte per il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas a Gaza, ha celebrato il ritorno del padre di 11 figli.

“È stato a dir poco un miracolo che Kate sia tornata a casa”, ha detto. “Tuttavia, dobbiamo ricordare: le operazioni militari da sole non possono liberare i restanti 108 ostaggi che hanno sopportato 326 giorni di abusi e terrore”.

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Galant ha affermato che la mossa “coraggiosa e audace” ha portato al salvataggio di al-Qadi. Il presidente israeliano Isaac Herzog si è detto “molto soddisfatto” dello sviluppo.

La comunità beduina in Israele – un gruppo musulmano, semi-nomade ed etnicamente arabo – è considerata un sottoinsieme della popolazione araba del paese, costituendo circa il 20% della popolazione totale.

Mentre alcuni si identificano come beduini israeliani, altri si considerano cittadini palestinesi di Israele. A differenza degli ebrei israeliani, ai beduini non è richiesto di prestare servizio nell’esercito israeliano, anche se alcuni scelgono di fare volontariato, spesso prestando servizio in unità specializzate come queste. Taglierina 585Chiamato Battaglione Beduino, opera nel deserto del Negev, da dove proviene la maggior parte dei beduini.

Prima della fondazione dello Stato di Israele nel 1948, il Negev ospitava 92.000 beduini, ma ne rimasero solo 11.000 dopo la guerra arabo-israeliana di quell’anno. Comitato per i diritti delle minoranze. Coloro che sono rimasti sono stati “trattati duramente, ripetutamente sradicati e costretti a vivere nelle riserve”, ha aggiunto l’organismo internazionale per i diritti umani.

Secondo Biblioteca Nazionale d’IsraeleCi sono quasi 250.000 beduini, molti dei quali vivono ancora in città non riconosciute dal governo, mentre altri vivono in villaggi senza personalità giuridica.

Circa 250 persone sono state prese in ostaggio da Hamas durante l’attacco transfrontaliero del gruppo militante contro Israele il 7 ottobre, in cui sono stati uccisi più di 1.200 israeliani.

Il salvataggio di Al-Qadi significa che dall’attacco del 7 ottobre sono stati trattenuti 104 ostaggi, secondo i dati dell’ufficio del primo ministro israeliano e del Forum degli ostaggi e delle famiglie scomparse. Si ritiene che 34 di loro siano morti.

Funzionari israeliani hanno detto che i corpi di sei ostaggi sono stati recuperati da Gaza durante un’operazione militare notturna a Khan Younis la scorsa settimana.

Le speranze di un cessate il fuoco degli ostaggi che metterebbe fine ai combattimenti a Gaza e vedrà il ritorno delle persone catturate da Hamas sono state ripetutamente sollevate e deluse negli ultimi mesi.

I negoziatori continuano a lavorare su un accordo e l’intensità è aumentata nelle ultime settimane. I colloqui hanno fatto progressi durante il fine settimana, secondo un alto funzionario americano che ha familiarità con le discussioni al Cairo, in Egitto, dove i negoziatori hanno discusso i “dettagli finali” di un potenziale accordo.