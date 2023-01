J-Lo e Josh Duhamel non sapevano quando Jennifer Coolidge stava girando Shotgun Wedding

Jennifer Lopez ha definito Coolidge una “rivolta” quando si è unita a Josh Duhamel per parlare del loro film Shotgun Wedding on Lorraine venerdì.

La cantante, 53 anni, e l’attrice, 50, hanno detto che lavorare con la star di White Lotus, 61 anni, può essere abbastanza inaspettato perché non possono dire quando recita.

Coolidge interpreta la futura suocera di J-Lo nella commedia romantica che finora ha raccolto critiche poco brillanti da parte della critica.

Divertente: Jennifer Lopez ha definito Jennifer Coolidge una "rivolta" quando si è unita a Josh Duhamel per parlare del loro film Shotgun Wedding on Lorraine venerdì

Parlando del lavoro con Jennifer, il cantante ha detto: “È una rivolta”, ha anche aggiunto Josh, “Quella donna fa cose davanti alla telecamera che sono così imbarazzanti e tu dici ‘È uno scatto?'” Non puoi dire se è un errore o un vero errore.

Altrove nell’intervista, la regista ha dato agli spettatori alcuni consigli di bellezza e ha detto che le restavano meno di quattro o sette ore.

Ha detto: Uno dei miei segreti di bellezza è che se stai fotografando o facendo qualcosa di importante non vuoi dormire cinque o sei ore perché il tuo viso dorme. Ne vuoi meno di quattro. Se dormi sette ore, che è il mio preferito, ti svegli riposato.

Confuso: "Quella donna fa cose davanti alla telecamera che diventano così imbarazzanti e tu dici, 'È uno sparo?'", Ha detto Josh.

Suggerimenti principali: Altrove nell'intervista, la regista ha dato agli spettatori alcuni consigli di bellezza e ha detto che le restavano meno di quattro o sette ore.

Oggi, J-Lo ha aiutato Coolidge a creare il suo primo epico TikTok.

Guarda l’amata star di White Lotus della cantante mentre racconta un’esilarante parodia della sua canzone di successo Jenny from the Block.

Con un aspetto magnifico mentre si registrava davanti a uno schermo verde, l’icona Legally Blonde ha fissato la telecamera e ha dato il via alle cose con il suo fascino irresistibile.

«Ciao», disse Coolidge. “Questo è il mio primo TikTok, e uh, stavo cercando di pensare a qualcosa di interessante da fare e ho pensato, um… penso che farò solo una poesia che mi piace.”

Coolidge from the Block: oggi J-Lo ha aiutato Coolidge a creare il suo primo epico TikTok

Il vincitore del Golden Globe ha continuato a leggere una parodia di Jenny from the Block, in cima alle classifiche del 2002, recitando il testo in uno staccato staccato.

Quindi sposta la telecamera alla sua destra, rivelando che Lopez è seduto su una sedia, a giudicare la sua performance.

“Lo adoro”, ha detto l’icona glamour, che brilla di rosa cipria. L’ho davvero amato.

Poeta laureato: il vincitore del Golden Globe ha continuato a leggere la parodia di Lopez in cima alle classifiche del 2002 di Jenny from the Block, pronunciando le parole in staccato staccato

Un super fan di Coolidge ha commentato: “Oh, mio ​​vero Dio”.

E questo è stato solo l’inizio della storia d’amore sui social media poiché il primo TikTok di Coolidge è stato lodato.

“Non ero pronto per voi due per stare insieme”, ha detto un fan.

Un altro follower ha scritto: “Questo è il contenuto di cui Internet aveva un disperato bisogno”.

Shotgun Wedding sarà distribuito da Amazon Studios tramite Prime Video il 27 gennaio.