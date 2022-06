Jack e Daxter vengono “trasferiti” da PS2 a PC dai fan

immagine : cane obbediente

Negli ultimi anni, abbiamo iniziato a vedere succedere qualcosa di bello: i fan dei classici giochi per console adottano vecchi codici e creano versioni originali per PC di giochi che non hanno mai visto un’uscita ufficiale. L’abbiamo visto con alcuni giochi Nintendoma ora lo vediamo anche con la piattaforma PlayStation.

Non si tratta di un trasferimento nel senso multipiattaforma a cui siamo abituati, né di una simulazione. Questa è una ricompilazione completa del codice del gioco in modo che Jack e Daxter: L’eredità del precursoreche è stato rilasciato su PS2 nel 2001, ora funziona come app nativa su PC.

Il progetto, ora completato all’80%, è una specie di incredibile stronzataperché si scopre Jack e Daxter È stato scritto in GOAL, un linguaggio Lisp personalizzato sviluppato da Naughty Dog, il che significa che il piccolo team che ci lavorava avrebbe dovuto “decodificare il gioco originale in codice GOAL leggibile dall’uomo” e quindi “sviluppare il nostro compilatore per GOAL e ricompilare it.” Codice di gioco per x86-64″.

È interessante notare che non è nemmeno un porting diretto, poiché alcune piccole modifiche sono state apportate principalmente al gioco, principalmente in termini di opzioni disponibili per i giocatori:

Abbiamo aggiunto un sacco di opzioni alle impostazioni del gioco (e ne abbiamo rimosse alcune che non hanno senso) in modo che tu possa ottenere un’esperienza più moderna o simile a quella di PS2, se decidi di farlo. Tocca a voi! Ci sono anche un sacco di extra e segreti aggiunti per scoprirlo. Miriamo a mantenere il gameplay di base (controlli, fisica, comportamenti, ecc.) identico, quindi se trovi problemi o differenze con questo non esitare a farcelo sapere.

Alcune di queste opzioni “più moderne” includono migliori controlli di traduzione, risoluzione personalizzata e controlli della fotocamera, ma in termini di gameplay generale, hanno reso le sfere “più facili da vedere”.

Sebbene il progetto non sia completo al 100%, è scaricabile (e può essere superato, probabilmente ci sono solo dei bug) Dal sito github del progetto. Ecco alcune istantanee del progetto in esecuzione in 4K a 60fps: