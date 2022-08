Jacob Degrom 6 inning senza gol 10 calci nei Mets

New York — Giacobbe Degrom non discutere. Non cercare di negoziare. Quando l’allenatore dello show Jeremy Hefner fornisce la notizia di quanti tiri i Mets Degroom potranno lanciare all’inizio, DeGrum semplicemente lo accetta. Capisce come sarebbe se riuscisse a spingere di più e poi si tagliasse di nuovo. Quindi, per ora, DeGrom sta zitto.