Jadeveon Clowney è sicuro al 95% che non firmerà mai più con i Browns dopo i problemi di Myles Garrett

Jadevon Clooney Sembra che stia uscendo da Cleveland, apparentemente a causa del suo compagno di squadra difensivo Miles Garrett.

Clooney ha detto a Cleveland.com Giovedì che era “sicuro al 95%” che non avrebbe firmato di nuovo con i Browns in questa stagione, soprattutto a causa di come il franchise lo paragona a Jarrett. Clowney è stato mandato a casa prima dell’allenamento di venerdì, e non è chiaro se i Browns lo affronteranno domenica nel finale di regular season contro Pittsburgh Steelers.

“Sento solo di aver bisogno di stare con qualcuno che crede in me e nelle mie capacità”, ha detto Clooney. Tramite Cleveland.com. “[It can’t] Credi solo in me stesso. Credo in me stesso più di chiunque altro… state tutti cercando di ottenerlo [Garrett] Nella Hall of Fame quando tutto ciò che conta è vincere. Tutti sono venuti qui per un motivo e possiamo giocare tutti insieme. So di esserlo.”

Clowney ha 28 contrasti totali e due licenziamenti in questa stagione a Cleveland, il suo secondo con la franchigia. Ha avuto nove licenziamenti l’anno scorso. D’altra parte, Garrett ha 15 licenziamenti in questa stagione – ha solo 2,5 dietro Nicola BosaMVP della lega 17.5.

Mentre Clowney ha insistito sul fatto di non avere problemi personali con Garrett, sembra che uno sia in fermento da un po’. Prima che i Browns cadessero in mano ai Ravens in ottobre, Clooney sapeva che si sarebbe schierato con Jarrett. Questo non lo ha soddisfatto e lo ha spinto a rifiutarsi di giocare il primo o il secondo posto.

“Ci siamo allenati tutta la settimana, entrando in partita e vogliono spostarmi”, ha detto Clooney. Tramite Cleveland.com. “Non l’ho fatto. Sono vecchio. Ho fatto il mio lavoro… non ho tempo per quello. Ho fatto i miei soldi. Lo faccio perché amo il gioco, ma continuo così”. [doing things like that] E non mi piace il gioco”.

Fu solo una settimana dopo che Garrett si rese conto che Clooney stava facendo da babysitter di proposito. Garrett ha detto di aver “presunto” che Clooney fosse ferito.

“Non penso nemmeno [Garrett] Avvisi”, ha detto Clooney degli Switch, Tramite Cleveland.com. “Non sto cercando di dire che è lui. Sto cercando di andare d’accordo con tutti quelli con cui gioco. Io e lui non abbiamo problemi. Non è colpa sua.

“È solo una laurea, e non ho tempo per questo.”

Garrett Owen Clooney: voglio ‘volontari, non ostaggi’

Affrontando i commenti di Clooney venerdì, Garrett si è detto deluso e “un po’ confuso”.

“Sapevo che era frustrante”, ha detto Garrett. Tramite Jake Trotter di ESPN. “Eravamo tutti così frustrati, non abbiamo vinto. Avrei voluto che avessimo potuto parlare di questo ragazzo… Avrei voluto che l’avesse gestita in modo un po’ diverso”.

Per quanto riguarda la modifica o la confusione della posizione sulla linea, Garrett non la vede in questo modo. Secondo ESPN, in questa stagione ha effettivamente affrontato la media di doppia squadra più alta di qualsiasi rusher del campionato, il che, secondo lui, apre molte opportunità per Clowney di intervenire e avere successo.

“Se sono più un giocatore a doppia squadra, è difficile dire che ottengo i migliori face-off”, ha detto Garrett. tramite ESPN. “Quello che ho fatto parla da solo. Ovviamente mi metteranno in posizione per giocare. Ma saranno anche posizioni in cui raddoppierò. Mi muovo su tutta la linea”. [Clowney] Vai oltre. Siamo entrambi entusiasti di metterlo in una competizione favorevole. Ha lo stesso aspetto, almeno questo è quello che vedo. Vorrei che potessimo parlarne”.

L’allenatore dei Browns Kevin Stefanski ha rifiutato di rispondere a diverse domande sulla situazione venerdì. Clooney è all’ultimo anno di un contratto di un anno da 10 milioni di dollari con i Browns.

Per quanto riguarda il fatto che Garrett rivolga Clooney nella squadra, sia per la partita di domenica che oltre, ha detto che non avrebbe forzato nulla. Vuole volontari, non ostaggi.

Ha detto: “Se senti che nessuno qui crede in te, allora spostati dove ti senti desiderato, amato e apprezzato”. tramite ESPN.