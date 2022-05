Jake Bongiovi, il figlio ventenne di Jon Bon Jovi, rivela di non avere intenzione di intraprendere la carriera musicale.

Il figlio sosia di Jon Bon Jovi non ha intenzione di seguire le sue orme rock ‘n’ roll.

Ha detto che Jake Bongiovi, 20 anni, è invece intenzionato a continuare a perseguire la carriera di attore. uomo della città rivista.

Quando gli è stato chiesto se immagina una carriera nella musica, ha detto: “Penso che lo lascerò a mio padre! Non c’è davvero nessun atto successivo”.

Ha condiviso: “C’era sempre musica in casa, tutti i diversi tipi di musica provenienti da tutti i diversi tipi di mondi. Ma quello che mi ha parlato sono state le persone sullo schermo, non le voci attraverso gli altoparlanti.

Tuttavia, Jake – che ha frequentato l’attrice di Stranger Things Millie Bobby Brown, 18 anni – afferma che l’esperienza di suo padre nel settore gli è stata estremamente vantaggiosa.

Nel nuovo numero della rivista, ha detto: “L’influenza di mio padre è stata una meravigliosa curva di apprendimento. È bello ascoltarli direttamente da una fonte personale, la loro esperienza passa attraverso l’espressione artistica”.

Jake ha detto: “Finché puoi ottenere la tua identità – chi sei e cosa avevi originariamente pianificato di fare – e mantenere il tuo potere, questo è il punto”.

E nonostante sia tutt’altro che un nome familiare, Jake ha detto di essere stato preso di mira da troll che hanno “molte cose cattive da dire”.

“Nessuno dei miei amici o della mia famiglia me lo direbbe, e queste sono le persone a cui tengo”, ha aggiunto.

Oltre alla musica, Jon Bon Jovi ha guadagnato una serie di crediti come attore, tra cui i film Moonlight e The Leading Man.

“Quello che condivido con mio padre è il nostro amore per i film”, ha detto Jake, che si è trasferito da Londra a New York per dedicarsi alla recitazione.

John condivide Jake e la figlia Stephanie, 28 anni, e i figli Jesse, 25, e Romeo, 16, con la moglie Dorothea Hurley, 59.

Ha incontrato Dorothea nel 1980 mentre frequentava il liceo nel New Jersey prima di mettere su famiglia in seguito.