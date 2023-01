Jake Paul combatte nelle arti marziali miste sotto contratto con la PFL

Ha detto che Paul vuole ancora combattere Diaz nel 2023, ma l’accordo di due incontri li vedrebbe combattere prima nella boxe e poi da quattro a sei mesi dopo in MMA nella divisione superfight. Se l’accordo dei due incontri va a buon fine, non è chiaro dove verrà distribuito l’incontro. Le precedenti apparizioni di boxe professionistico di Paul erano su Showtime e Thriller, ma attualmente non è sotto contratto con nessuno dei due.

“Ha avuto una fiorente carriera nel pugilato, ma questo non gli ha impedito di entrare nello sport delle MMA e ne siamo entusiasti”, ha dichiarato Peter Murray, amministratore delegato della PFL.

La spinta di Paul per un incontro di boxe con Diaz segue il suo solito copione di combattere personaggi popolari con poca o nessuna esperienza di boxe professionale. Tuttavia, combattere Diaz in MMA sarebbe diverso da qualsiasi cosa Paul abbia fatto nella sua carriera di combattente, ed è tutt’altro che finita.

“Vorrei battere Nate Diaz in un incontro di MMA”, ha detto Paul, aggiungendo una spiegazione. “Non poteva fare nulla. Per me, mi sono sempre sentito come se fossi saltato giù dal profondo, come Ben Askren, anche nel pugilato. (Paul ha eliminato Askren, un ex artista marziale misto con un background di wrestling, al primo round di un incontro di boxe nell’aprile 2021.)

Paolo ha sottolineato Esperienza liceale come wrestler E come prova del perché può competere nelle MMA, i suoi due anni di allenamento nel jujitsu durante la sua infanzia, ha detto che si è allenato per “circa 15 minuti”.

“La cosa più importante per me è tirare giù i calci”, ha detto Paul. “Ma inizierò ora e progredirò con il tempo extra che ho in questo campo. Dedico un po’ di tempo in più e faccio un po’ di jujitsu e imparo dei calci.

La nuova divisione dovrebbe mescolare faide con influencer e celebrità Il circo è diventato la norma con l’evento di boxe Jack Paul.