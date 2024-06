James Webb rileva strutture misteriose sopra la Grande Macchia Rossa di Giove

Rivela ciò che prima era invisibile.

Annoiato a morte

Lo straordinario telescopio spaziale James Webb è stato utilizzato per fotografare i confini più remoti dell’universo. Ma con un cambio di ritmo, gli astronomi hanno sfruttato le sue enormi capacità su un obiettivo più vicino a casa: il potente pianeta Giove – e così facendo, hanno scoperto caratteristiche e strutture misteriose sul pianeta gigante gassoso che non erano mai state viste prima, per non parlare della straordinaria risoluzione del telescopio James Webb.

Come dettagliato in Stare Pubblicato sulla rivista astronomia naturale, Gli scienziati hanno osservato una regione dell’atmosfera sospesa sopra la famosa Grande Macchia Rossa su Giove, una tempesta abbastanza massiccia da inghiottire la Terra e la più grande del sistema solare.

Ma nonostante le sue dimensioni sorprendenti, questa parte dell’atmosfera è stata trascurata dagli astronomi, che in precedenza la consideravano poco interessante. Ora sono felici di ammettere che si sbagliavano completamente.

“Abbiamo pensato che quest’area, forse ingenuamente, sarebbe stata davvero noiosa”, ha detto in un articolo Henrik Melin, autore principale dello studio dell’Università di Leicester. dichiarazione “In realtà è interessante quanto l’aurora boreale, se non di più. Giove non smette mai di stupirci”, ha aggiunto.

Brillare

Quelle luci a cui Mellin alludeva adornano i poli nord e sud di Giove e possono essere facilmente viste. Ma nell’alta atmosfera è presente un bagliore più sottile che si è rivelato difficile da osservare per i telescopi terrestri. Potrebbe non essere altrettanto appariscente, ma l’inafferrabilità è il suo fascino speciale.

Fortunatamente, James Webb è particolarmente adatto ad affrontare questo problema. Orbita nello spazio libero attorno al Sole ed è dotato di sensori a infrarossi all’avanguardia, come il Near Infrared Spectrometer (NIRSPEC), in grado di rilevare i segreti emessi anche nelle sorgenti luminose più deboli.

Ad esempio, i ricercatori hanno scoperto tutti i tipi di anomalie nascoste nelle osservazioni effettuate nel luglio 2022, comprese quelle osservate dall’Agenzia spaziale europea. descritto Piace Strutture complesse“Archi oscuri” e “punti luminosi”.

Zona panini

Essendo il confine tra l’atmosfera inferiore di Giove e il suo potente campo magnetico, l’atmosfera superiore del gigante gassoso ospita sorprendenti interazioni energetiche. Si ritiene che le luci del nord e del sud siano causate dall’espulsione di materiale vulcanico sulla sua luna Io.

Ma i ricercatori sospettano che sia qualcos’altro a causare il bagliore sopra la Grande Macchia Rossa: forti interazioni gravitazionali che raramente si vedono sulla Terra.

“Un modo per cambiare questa struttura è con le onde gravitazionali, simili alle onde che si infrangono su una spiaggia, creando increspature nella sabbia”, ha detto Henriques. “Queste onde sono generate in profondità nella turbolenta atmosfera inferiore, attorno alla Grande Macchia Rossa, e possono viaggiare verso l’alto, modificando la struttura e le emissioni dell’atmosfera superiore”.

Gli astronomi sperano che, attraverso il monitoraggio continuo, saranno in grado di rivelare come queste onde viaggiano attraverso l’atmosfera di Giove.

