Jane Fonda annuncia che le è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin

CNN

–



A Jane Fonda è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin e ha iniziato la chemioterapia, leggendaria attrice e attivista detto in un altro Lo ha condiviso sul suo account di social media verificato.

“Questo è un cancro molto curabile. L’80% delle persone scrive vivo, quindi mi sento molto fortunato.

Il linfoma non Hodgkin è un tumore del sistema immunitario. Fonda ha detto che sarà sottoposta a chemioterapia per sei mesi e che sta “gestendo bene i trattamenti”, aggiungendo, “e credetemi, non permetterò che nulla di tutto ciò interferisca con la mia azione per il clima”.

Fonda è stata attiva nella sensibilizzazione sulla crisi climatica dopo essere stata ispirata da un giovane attivista ambientale Greta Thunberg.

Nel 2019 è stata lanciata Fonda “Esercitazione antincendio venerdì venerdì,” Uno sforzo di disobbedienza civile per aumentare la consapevolezza delle sfide ambientali.

“Il cancro è un insegnante e faccio attenzione alle lezioni che mi dà”, ha aggiunto Fonda della sua diagnosi. “Una cosa che mi ha già mostrato è l’importanza della società. Far crescere e approfondire la società per non essere soli. E il cancro, insieme alla mia età – circa 85 anni – ci insegna sicuramente l’importanza di adattarci alle nuove realtà”.

Come Jane Fonda ha innescato una rivoluzione del fitness

La serie TV Netflix di Fonda “Grazia e Frankie” La sua ultima stagione si è conclusa ad aprile. Fonda ha altri progetti per lo schermo in lavorazione, secondo lei Profilo IMDB.

Sebbene non abbia affrontato i suoi continui impegni professionali, Fonda ha affermato che il suo attivismo continuerà.

“Viviamo nel periodo più importante della storia umana perché ciò che facciamo o non facciamo ora determinerà che tipo di futuro ci sarà e non permetterò al cancro di impedirmi di fare tutto ciò che posso, usando ogni strumento del mio cassetta degli attrezzi e questo include praticamente continuare a costruire la comunità di Fire Drill Fridays e trovare nuovi modi per usare il nostro potere collettivo per apportare cambiamenti. “I termini si stanno avvicinando e sono lontani dal prendere piede, quindi puoi contare su di me per essere lì con te fianco a fianco mentre cresciamo il nostro esercito di campioni del clima”.