Jason Momoa è stato coinvolto in un incidente dal vivo con una moto, pilota ok

Jason Momoa È stato coinvolto in uno spaventoso incidente d’auto in moto questo fine settimana, ma per fortuna stanno tutti bene e nessuno è da biasimare… TMZ ha imparato.

In attesa della tua autorizzazione per scaricare Instagram Media.

Fortunatamente, il pilota è riuscito ad atterrare in piedi, secondo le nostre fonti, ma non prima di essere rimbalzato dal parabrezza del JM e di aver pulito il cofano per finire dall’altra parte. Come abbiamo detto, sembra che il pilota sia rimasto in piedi dopo la collisione.