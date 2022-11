Jay Leno è stato dimesso dall’ospedale dopo aver riportato ustioni

Cnn

Jay Leno è stato dimesso dall’ospedale dopo aver subito ustioni in un incendio di benzina circa nove giorni prima.

Il presentatore di “Tonight Show”, 72 anni, è uscito dal Grossman Burn Center di Los Angeles lunedì, ha annunciato il centro in una dichiarazione, insieme alla condivisione di una foto del comico con alcuni membri del suo team di assistenza.

“Il comico Jay Leno è stato dimesso oggi dal Grossman-Bern Center”, ha dichiarato l’ospedale in un comunicato stampa. “Jay riceverà cure di follow-up presso la clinica per ustioni ambulatoriale di Grossman per ustioni al viso, al torace e alle mani durante un incendio nel suo garage.”

Lino, appassionato collezionista di automobiliStava lavorando sotto un’auto quando è andata a fuoco. Il suo medico, il dottor Peter Grossman, aveva precedentemente annunciato di aver subito due interventi chirurgici per curare le sue ferite.

“Sono contento dei progressi di Jay e sono ottimista che si riprenderà completamente”, ha detto Grossman lunedì.

Nella loro dichiarazione, l’ospedale ha aggiunto: “Jay vorrebbe far sapere a tutti quanto sia grato per le cure che ha ricevuto ed è estremamente grato per tutti gli auguri”. “Non vede l’ora di trascorrere il Ringraziamento con la sua famiglia e i suoi amici e augura a tutti una fantastica vacanza”.