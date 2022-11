Jay Leno rivela cicatrici sul viso mentre viene dimesso dall’unità ustionata dell’ospedale

Jay Leno è in via di guarigione.

L’ex conduttore di “Tonight Show”, 72 anni, è stato dimesso dall’ospedale lunedì, sembrava felice e in salute mentre posava per una foto con il personale del Grossman Burn Center dopo Recupero da ustioni “gravi”.

“Dopo un soggiorno di 10 giorni presso la struttura, Jay riceverà cure di follow-up presso la Clinica ambulatoriale per ustioni di Grossman per ustioni al viso, al torace e alle mani durante un incendio nel suo garage”, hanno condiviso i medici in un comunicato stampa.

“Jay vorrebbe dire a tutti quanto sia grato per le cure che ha ricevuto, ed è molto grato per tutti gli auguri.

“Non vede l’ora di trascorrere il Ringraziamento con la sua famiglia e i suoi amici e augura a tutti una fantastica vacanza”.

Le cicatrici possono essere viste sulla parte inferiore del viso e del collo di Leno. Centro Ustioni Grossman

Anche le sue mani sembravano crude e sfregiate. Centro Ustioni Grossman

Il dottor Peter Grossman ha aggiunto personalmente di essere “felicissimo” dei progressi di Leno ed è “ottimista” sul fatto che il comico si riprenderà completamente.

Nella foto, le cicatrici di Leno possono essere viste sul viso, vicino alla mascella e sul collo. La sua mano sinistra sembra essere gravemente ustionata mentre la sua mano destra sembra essere in condizioni migliori. Nel filmato precedentemente condiviso, si vede Leno Sdraiato in una camera iperbarica Il suo braccio sinistro raggiunge il gomito.



Lino, qui fotografato prima dell’incidente, ha subito ustioni di terzo grado mentre lavorava su una delle sue auto d’epoca. Immagini Getty

Lino, qui fotografato prima dell'incidente, ha subito ustioni di terzo grado mentre lavorava su una delle sue auto d'epoca.

Anche Lino Ha subito due procedure di vaccinazione Per rimuovere il tessuto malsano e promuovere la guarigione.

L’ospite di “Jay Leno’s Garage” ha riferito la scorsa settimana che stava lavorando alla sua auto di 115 anni quando una perdita di carburante e una scintilla simultanea nella sua macchina a vapore bianca del 1907 hanno causato un’esplosione.

L’ex conduttore di “Tonight Show” continuerà a ricevere cure ambulatoriali. Immagini Getty

“Sto bene,” Leno ha poi detto in una dichiarazione. “Ho solo bisogno di una settimana o due per rimettermi in piedi.”

La moglie di Leno da 22 anni, Mavis, era “estremamente preoccupata” per la salute del marito, secondo il dottor Grossman, ed è rimasta al fianco del comico durante il suo ricovero.