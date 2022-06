Jay Monahan afferma che i giocatori di LIV Golf non possono “liberarsi” dal PGA Tour

Segnaposto durante il caricamento delle azioni dell’articolo

Il commissario Jay Monahan ha annunciato che il PGA Tour non consentirà ai partecipanti della LIV Golf Invitational Series di “vagare liberamente” dalla struttura della sua organizzazione e il commissario Jay Monahan ha difeso la decisione Sospensione dei giocatori che hanno disertato Dalla sua cerchia per suonare nell’evento inaugurale del progetto sostenuto dai sauditi. Monahan è apparso su CBS TV domenica per il round finale del Canadian Open, un giorno dopo la conclusione del primo LIV Golf, che si è tenuto vicino a Londra. Il commissario 52enne ha sottolineato i vantaggi, a suo modo di vedere, per i giocatori del PGA Tour di rimanere fermi e ha affermato che coloro che avevano già firmato con il ricco contendente potrebbero pentirsi della decisione.

“È stata una settimana sfortunata creata da alcune decisioni sfortunate, quelle decisioni che i giocatori prendono per violare i regolamenti del nostro torneo”, ha detto Monahan al giornalista della CBS Jim Nantz. “…Il mio lavoro è proteggere, difendere e celebrare i nostri fedeli membri, partner e fan del PGA Tour, ed è esattamente quello che ho fatto. Non credo che sia stata una sorpresa per nessuno, dato quanto sono stato chiaro su come abbiamo gestito questa situazione”.

In risposta a una domanda di Nantz, perché i giocatori non possono competere su entrambi i circuiti – Attitude Interrogato da Greg Norman, CEO di LIV Golf – Monahan ha iniziato la sua risposta con una domanda tutta sua: “Perché hanno bisogno di noi?”

“Perché questi giocatori hanno scelto di firmare contratti pluriennali redditizi per giocare in una serie di partite di esibizione contro gli stessi giocatori più e più volte”, ha continuato Monahan. “Guardi questo, rispetto a quello che vediamo qui oggi, ed è per questo che hanno così tanto bisogno di noi. READ De'Veon Smith dice che l'USFL sta mentendo sull'incidente dell'insalata di pollo

“Hai una competizione reale e pura: i migliori giocatori del mondo sono qui all’RBC Canadian Open, seguiti da milioni di fan. E in questo gioco, è la competizione reale e pura che crea l’immagine e la presenza dei più grandi del mondo giocatori. Ecco perché hanno bisogno di noi. Questo è quello che facciamo. “Ma non permetteremo ai giocatori di sbarazzarsi dei nostri fedeli membri, i migliori giocatori del mondo”.

Quando entrambi gli eventi sono iniziati giovedì, Monahan ha rilasciato a Messaggio Spiegando il commento, che LIV Golf ha denunciato come “vendicativo“Si trattava di seguire i regolamenti del PGA Tour. Il tour è stato Rilascio negato Il mese scorso per i giocatori che hanno richiesto una deroga per competere all’evento LIV Golf in Inghilterra. numero di giocatori che hanno disertato, Compreso la superstar americana Dustin Johnsonhanno rassegnato le dimissioni dalla loro iscrizione al PGA Tour piuttosto che affrontare ulteriori sanzioni.

Per quanto riguarda la possibilità che giocatori come Johnson e il collega comproprietario di LIV Golf Phil Mickelson un giorno possano tornare al PGA Tour, il commissario si è opposto domenica. Il suo tour potrebbe affrontare sfide legali a causa della sua sospensione.

“Vedremo come le cose continueranno a svilupparsi, dato che siamo in fondo alla strada qui”, ha detto a Nantes.

Il PGA Tour ha permesso ad alcuni dei suoi membri di suonare al Saudi International a febbraio. Alla domanda di spiegare perché questo sarebbe stato accettato ma il coinvolgimento con LIV Golf non lo è, Monahan ha sottolineato il fatto che la competizione di febbraio era “un evento riconosciuto da un Certified Tour”, in questo caso l’Asian Tour.

“Questa serie è un gruppo di eventi, per lo più centrati in Nord America”, ha detto Monahan del progetto LIV Golf Venture, che è sponsorizzato dal Fondo di investimento pubblico in Arabia Saudita e garantisce enormi pagamenti per i giocatori partecipanti. READ Kyle Schwarber perde contro Angel Hernandez dopo un ko

“Perché questo gruppo dovrebbe spendere così tanti soldi, miliardi di dollari, reclutando giocatori e inseguendo un concetto, senza possibilità di tornare indietro?” Manahan ha detto durante l’intervista. “Allo stesso tempo, ci sono state molte domande, molti commenti sulla ‘crescita del gioco’. E io chiedo: quanto è utile per un gioco che amiamo?”

Monahan ha anche posto una domanda retorica ai giocatori che sono partiti o hanno pensato a LIV Golf: “Ti sei mai scusato per essere un membro del PGA Tour?”

I critici del progetto sostenuto dai sauditi hanno affermato che rappresenta fatica “atletica” da un regime repressivo desideroso di usare il golf per guadagnare benevolenza e distogliere l’argomento dalle accuse di violazioni dei diritti umani. Norman ha suscitato scalpore il mese scorso quando ha minimizzato l’assassinio del dissidente saudita e giornalista del Washington Post Jamal Khashoggi nel 2018 dicendo a un pubblico londinese: “Guarda, Tutti abbiamo commesso degli errori. In una conferenza stampa prima dell’evento LIV Golf, Graeme McDowell dell’Irlanda del Nord Egli ha detto L’omicidio di Khashoggi è stato “riprovevole” ma ha osservato che i giocatori di golf professionisti “non sono politici”.

Mentre Monahan ha parlato alla CBS, Rory McIlroy era seduto in cima a una tavola costellata di stelle al Canadian Open mentre andava a compiacere la folla. Vittoria a Toronto.

McIlroy, anche lui dell’Irlanda del Nord, è emerso come uno dei critici più aspri Tra i giocatori e i partecipanti del PGA Tour del Progetto Saudita. A febbraio, McIlroy Mickelson ha sbattuto Con i migliori giocatori del tour dell’epoca che sembravano aver chiuso i ranghi dietro quel circuito, LIV Golf lo dichiarò “morto nell’acqua”. READ Aggiornamento di Jacob deGrom sul programma di ritorno

Il campione del Masters 2011 Charles Schwarzl ha vinto il suo primo evento di golf LIV sabato e ha guadagnato $ 4,75 milioni più un importo non divulgato per unirsi al ring.

“Da dove vengono i soldi non è una cosa… L’ho già visto, giocando i miei 20 anni di carriera”, il 37enne sudafricano Egli ha detto. “Penso che se inizi a scavare ovunque dove abbiamo giocato, potresti trovare da ridire su qualsiasi cosa”.

La prossima tappa della serie è la sua prima tappa americana, un campionato fuori Portland, nell’Oregon, che inizia alla fine di giugno. In tutto, cinque degli otto eventi LIV Golf previsti per quest’anno saranno negli Stati Uniti, incluso un paio che si svolgerà sui campi di proprietà di Donald Trump.

Il campo da golf LIV dovrebbe essere migliorato dagli ex grandi campioni Bryson DeShampoo e Patrick Reed. Il torneo si svolgerà contemporaneamente al John Deere Classic del PGA Tour a Sylvies, Illinois. Possono essere anche i nomi più famosi sulla loro strada a LIV Golf, che le conferisce maggiore credibilità e potrebbe portare a un cambiamento decisivo se i suoi eventi diventassero idonei a guadagnare punti nelle classifiche mondiali di golf ufficiali.

I giocatori di LIV Golf sacrificano l’opportunità di salire o rimanere in classifica, il che potrebbe influire sulla loro capacità di qualificarsi per le major.