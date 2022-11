JD Vance analizza i progetti di Tim Ryan e NBC News

Il candidato repubblicano del Senato degli Stati Uniti JD Vance parla sul palco di una manifestazione per l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump il 17 settembre 2022 a Youngstown, Ohio.

Il repubblicano JD Vance ha sconfitto il rappresentante democratico Tim Ryan nella corsa al Senato degli Stati Uniti dell’Ohio, mantenendo il seggio rosso e aumentando l’offerta del partito di capovolgere il controllo della camera, ha previsto NBC News.

La vittoria di Vance aumenterebbe le possibilità del GOP di riprendere il controllo del Senato, che attualmente è diviso 50-50 per partito.

Un senatore repubblicano per due mandati. Vance e Ryan hanno gareggiato per il posto lasciato vacante dal ritiro di Rob Portman. L’Ohio è diventato più affidabile repubblicano nelle recenti elezioni, votando per l’ex presidente Donald Trump sia nel 2016 che nel 2020.

Sia Vance che Ryan si sono posizionati come populisti che volevano fare appello agli americani della classe operaia.