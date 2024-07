JD Vance ha tenuto il suo primo discorso come vicepresidente scelto da Trump alla RNC

MILWAUKEE (AP) — Donald Trump è il compagno di corsa JD Vance Mercoledì si presenterà al pubblico nazionale in un discorso Convenzione nazionale repubblicana.

Il discorso principale del senatore dell’Ohio sarà il primo come candidato repubblicano alla vicepresidenza. È uno sconosciuto politico che si è evoluto rapidamente negli ultimi anni Un critico convinto di Trump Per un difensore aggressivo.

Vance, 39 anni, è pronto a diventare il prossimo potenziale leader del movimento politico dell’ex presidente che ha rimodellato il Partito Repubblicano e ribaltato molte norme politiche di vecchia data. Prima millenial a partecipare a un importante partito, si unisce alla corsa in un momento in cui le domande sull’età degli uomini in cima alla lista – Trump, 78 anni, e il presidente Joe Biden, 81 anni – sono state sollevate. sollevato. Elenco delle preoccupazioni degli elettori.

Si prevede che Trump, un candidato alla presidenza, parlerà giovedì, l’ultima sera della convention.

Si prevede che Vance si appoggerà alla sua biografia come qualcuno che è cresciuto lavorando duramente nel Kentucky e nell’Ohio, è diventato un marine, un laureato della Ivy League, imprenditore e autore di best-seller. Insieme al suo libro di memorie, “Hillbilly Elegy.” Un libro che esplorava le sue radici da operaio lo ha reso un nome nazionale quando è stato pubblicato nel 2016 ed è stato visto come una finestra su alcune delle forze culturali che hanno spinto Trump alla Casa Bianca.

Vance, all’epoca un critico schietto di Trump, lo definì nelle interviste come “pernicioso” e come qualcuno che avrebbe “condotto la classe operaia bianca in un luogo molto oscuro”. Una volta lo chiamò “l’Hitler americano”.

Ha iniziato ad avvicinarsi a Trump nel corso degli anni, soprattutto quando ha cercato di candidarsi al Senato degli Stati Uniti nel 2022. Vance ha ottenuto l’appoggio di Trump, cosa che lo ha aiutato a ottenere la nomina del partito per il seggio del Senato dell’Ohio.

Vance è diventato uno dei difensori più aggressivi di Trump mentre l’ex presidente cerca un terzo mandato, confrontandosi con i giornalisti, facendo campagna per suo conto e presentandosi con il candidato alla sua udienza a New York.

Nella sua prima intervista da quando ha accettato l’offerta di Trump di aderire al ticket, Vance ha cercato di spiegare la sua trasformazione. Lunedì Vance ha detto in un’intervista a Fox News Channel che Trump è un grande presidente e ha cambiato idea.

“Penso che abbia cambiato le menti di molti americani perché ha ripristinato la pace e la prosperità”, ha detto Vance.

Donald Trump Jr., figlio dell’ex presidente e caro amico di Vance, parlerà mercoledì, secondo una persona vicina a Trump Jr., che ha parlato a condizione di anonimato perché non è stato ancora reso noto il programma ufficiale degli interventi.

Al di là del discorso di Vance in prima serata, il Partito repubblicano vuole concentrarsi sul tema della forza globale americana.

I repubblicani sostengono che il paese è diventato uno “zimbello globale” sotto la sorveglianza di Biden, e si prevede che presenteranno una causa mercoledì con il tema “Make America Great Again”. Ciò dovrebbe includere la politica estera “America First” di Trump, che ha ridefinito le relazioni con alcuni alleati e avversari.

I democratici hanno criticato Trump e Vance per aver messo in dubbio il sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina in risposta all’invasione russa.