Jeff Beck, chitarrista con una pagina nella storia del rock, muore a 78 anni

Ma il sig. Beck era insoddisfatto sia della versione della canzone della sua band che della band, quindi, durante la registrazione del secondo album, ha rotto con il gruppo. Un album dal vivo, “Peck, Bogart & Appis Live in Japan” apparve in seguito nel 1975 – l’anno in cui Mr. Ha cambiato la vita di Beck.

Coraggiosamente, Sig. Beck ha dedicato gran parte dell’album solista “Blow by Blow” registrato nel 1974 e pubblicato nel 1975 agli strumenti, ispirato dalla creatività della band Mahavishnu e dal lavoro superiore del chitarrista fusion della band John McLaughlin.

Per catturare lo spirito del gruppo, Mr. Beck ha assunto il produttore George Martin, che aveva supervisionato l’album “Apocalypse” di Mahavishnu (aveva raggiunto la sua massima fama con i Beatles). Sig. Beck ha detto a The New Statesman nel 2016 che Mr. Martin ha detto che gli è stato dato “un grande paio di ali”.

“Sapendo che qualcuno con orecchie così sensibili approva quello che sta succedendo, sei sbalordito”, ha detto.

Sig. L’album successivo di Beck, “Wired”, comprendeva due musicisti di Mahavishnu: il batterista Naratha Michael Walton e il tastierista John Hammer, espandendo gli elementi di fusione nella musica. Sig. Peck e poi Mr. Ha fatto un tour con la band di Hammer, con il risultato che l’album “Jeff Beck with the John Hammer Group Live” è diventato disco d’oro nel 1977.

Sig. L’album del 1980 di Beck “There & Back” comprendeva Mr. Hammer ha giocato il comando, che ha raggiunto la posizione numero 21 nelle classifiche di Billboard. Nel 1985 il sig. Beck è tornato a lavorare con i cantanti per il suo album “Flash”, che comprendeva Mr. Stewart ha cantato una versione di “People Get Ready” di Curtis Mayfield. (Il video divenne un successo di MTV.) Un’altra registrazione strumentale, “Jeff Beckin’s Guitar Shop”, pubblicata nel 1989, divenne il suo ultimo album d’oro.