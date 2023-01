Jeff Beck ripensa a un’intervista audio mai ascoltata – Rolling Stone

“Solo amici Ero così in basso” JeffBeck ha detto, ripensando alla sua infanzia in un clip audio appena scoperto di un’intervista con Kory Grow di Rolling Stone. “Erano a un passo dal carcere, la maggior parte di loro. La chitarra mi ha salvato da quello.”





Beck- scomparso questa settimana all’età di 78 anni — dà uno sguardo alla sua intera carriera, dagli Yardbirds al Jeff Beck Group fino all’era della fusione e oltre nell’intervista, che può essere ascoltata per intero nella nuova puntata del nostro sito La musica di Rolling Stone adesso Podcast. “Non l’ho mai avuto in grande prima, fortunatamente, probabilmente”, ha detto Beck. “Quando ti guardi intorno e vedi chi l’ha reso enorme, è un posto davvero marcio quando ci pensi. Non ce l’ho.”

L’episodio tributo di quasi due ore presenta nuove interviste con tre leggende della chitarra: Mike Campbell Tom Petty e rubacuori, Vernon Reid di colore vivente, e Joe Satriani. Altrove nell’episodio, Andy Green si unisce al presentatore Brian Hiatt per discutere dell’intera carriera di Beck.

“Jeff Beck è probabilmente il più singolare in termini di cose che sono spontanee e stravaganti ma melodiche”, dice Campbell. Era sempre sorprendente, come, ‘Come è arrivato a questo? Inoltre, suonava alla grande!” Campbell rivela anche una cosa che lui e Beck hanno in comune: entrambi tenevano le chitarre nei loro bagni, per ogni evenienza.

“A Jeff non importava della perfezione”, dice Reid. “Era preoccupato di abitare nello spazio, con il momento, con l’emozione… quando gioca davvero con le trame e scrive tutto questo pathos della macchina, voglio dire, è semplicemente straordinario per me.”

