Jeff Bezos chiede al Council on Disinformation di verificare l’autenticità del tweet di Biden

Il capo di Amazon, Jeff Bezos, ha affermato che il comitato per la disinformazione di recente formazione del paese dovrebbe dare un’occhiata alla Casa Bianca dopo un tweet del presidente Biden che cerca di collegare l’inflazione elevata all’aliquota dell’imposta sulle società del paese.

“Il comitato per la disinformazione appena creato dovrebbe rivedere questo tweet, o potrebbe invece essere necessario formare un nuovo consiglio non sequenziale”, Bezos deriso In un tweet nella tarda serata di venerdì. “È positivo discutere di aumentare le tasse sulle società. Domare l’inflazione è fondamentale per la discussione. Riunirle è solo un errore”.

Il tasso di inflazione – che è decollato nel momento in cui il presidente Biden è entrato alla Casa Bianca – è salito alla Casa Bianca 8,3% ad aprile, vicino ai 40 anni. I prezzi delle materie prime di base come cibo e benzina sono aumentati.

“Vuoi abbassare l’inflazione?” ha chiesto Biden in un tweet di venerdì. “Assicuriamoci che le aziende più ricche paghino la loro giusta quota”.

Il Consiglio di gestione della disinformazione del Dipartimento per la sicurezza interna è stato ampiamente criticato per il suo obiettivo dichiarato di combattere la disinformazione sui social media.

L’amministratore delegato dell’azienda Nina Jankovic è stata ridicolizzata in quanto hacker di parte e ha parlato pubblicamente di utenti Twitter verificati (e in gran parte di sinistra). In grado di “modificare” i tweet di altri sulla piattaforma.