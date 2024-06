Jennifer Lopez cancella il suo tour estivo

Jennifer Lopez ha cancellato il suo tour estivo “This Is Me… Live” per trascorrere più tempo con la sua famiglia, e si sente “profondamente rattristata” dalla decisione, ha annunciato la cantante ai suoi fan nella sua newsletter venerdì.

“Rappresentanti di [tour promoter] Live Nation ha annunciato oggi che il tour estivo 2024 di Jennifer Lopez negli Stati Uniti “THIS IS ME…LIVE” è stato cancellato, citando… “Jennifer si sta prendendo del tempo libero per stare con i suoi figli, la famiglia e gli amici intimi”, si legge nell’annuncio.

“Per coloro che hanno acquistato tramite Ticketmaster, i biglietti verranno rimborsati automaticamente – non c’è nient’altro che i fan devono fare. Per coloro che hanno acquistato tramite siti di rivendita di terze parti come SeatGeek, StubHub, VividSeats, ecc. – si prega di contattare il punto di contatto dell’acquisto. noi per maggiori dettagli.

Continua: “Messaggio speciale ai miei JLovers OnTheJLo:

“Mi sento così triste e devastato che ti ho deluso.

“Ti prego, sappi che non lo farei se non lo sentissi assolutamente necessario, ti prometto che mi farò perdonare e saremo di nuovo insieme.”

“Vi amo tutti così tanto.

“Fino alla prossima volta…”

La notizia non è del tutto una sorpresa, dato che il tour è stato tormentato da segnalazioni di scarse vendite di biglietti e molti posti invenduti sui siti di biglietteria.

Vari resoconti dei media hanno affermato che la necessità di trascorrere del tempo con la famiglia era necessaria tra le notizie sulla sua separazione dal marito, Ben Affleck; I rappresentanti del cantante non hanno commentato le notizie.

Fonti vicine a Lopez hanno insistito sul fatto che il tour non è stato cancellato a causa delle scarse vendite di biglietti, nonostante i rapporti e le classifiche dei posti, e hanno sottolineato forti vendite in mercati come Newark, Orlando, Miami, Chicago, Anaheim e Toronto. Tuttavia, le classifiche dei posti a sedere per molte altre date hanno mostrato vendite molto scarse.

Dopo aver cancellato sette date del tour – la sua prima uscita in Nord America in cinque anni – ad aprile, Lopez lo ha ribattezzato silenziosamente per ampliarne apparentemente la portata, cambiandolo da “This Is Me… Now” a “This Is Me… Dal vivo.” |.Il più famoso.”

Lopez ha annunciato il suo viaggio lo scorso febbraio in concomitanza con l’uscita del suo ultimo album, “This Is Me… Now”, e dei due film di accompagnamento, che celebravano il suo incontro con Affleck. Ma ha tranquillamente cancellato alcune delle sue date il mese scorso in città come Cleveland e Nashville, probabilmente a causa delle scarse vendite. Il rebranding ha proposto un passaggio da un tour incentrato sulle canzoni del nuovo album a uno che abbracciasse la sua discografia, una mossa che aveva lo scopo di attirare ascoltatori che non si erano collegati al suo ultimo materiale.

