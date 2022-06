Jennifer Lopez e Ben Affleck potrebbero aver acquistato un’enorme proprietà a Beverly Hills

Jennifer LopezGiovedì è stata vista un’auto in un’enorme tenuta a Beverly Hills. Ci sono anche 4 camion in movimento fuori dalla tenuta – e giovedì c’erano camion in movimento nelle attuali case di Ben e Jane nell’area di Los Angeles.

Conosciamo J Lo e il suo fidanzato Ben Affleck Sono mesi che cerco una nuova casa. Non possiamo confermare che abbiano comprato questa casa, ma sicuramente c’era molto fumo!

La tenuta è enorme… ci hanno detto che aveva tutto quello che si può desiderare all’interno, incluso un vero cinema, camere da letto più che sufficienti per una covata… lo chiami, è lì.

James Packer – ex fidanzata Mariah Carey – Ha posseduto la casa per anni… Ci hanno detto che l’ha comprata per circa 60 milioni di dollari. In precedenza era di proprietà di Danny De Vito E il Rea Perlman.

Questo è il puzzle. La casa non è stata messa in vendita. Le nostre fonti immobiliari altamente collegate affermano che non è stato mostrato sul mercato, tranne forse per Ben e Jane.

Dati i prezzi degli immobili a Los Angeles, la casa costerà quasi sicuramente più di 60 milioni di dollari. Ben e Jane hanno esaminato molte case… alcune nella fascia di prezzo a nord di $ 85 milioni, quindi questo sembra rientrare nell’obiettivo.