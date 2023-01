Jeremy Renner afferma che le sue “30 e più ossa rotte” si “ripareranno” e “diventeranno più forti” dopo l’incidente con lo spazzaneve

Jeremy Renner partecipa all’evento di lancio di Hockey Los Angeles all’El Capitan Theatre il 17 novembre 2021 a Hollywood, California.

Jesse Grant/Getty Jeremy Renner

Jeremy Renner Dopo il suo incidente con lo spazzaneve si sta riprendendo e guarda avanti con una prospettiva positiva.

L’attore, 52 anni, Ha condiviso un post su Instagram Il sabato mattina sembrava una terapia fisica a letto.

Nella didascalia del suo post, Renner ha scritto: “Gli allenamenti mattutini, i propositi hanno cambiato tutto questo particolare anno nuovo…. Libera tutta la mia famiglia dalla tristezza e concentrati sul riunire l’amore che può agire rapidamente”.

Il Sindaco di Kingston La star in seguito ha detto: “Voglio ringraziare tutti, la mia famiglia e me per i loro messaggi e pensieri. Tanto amore e apprezzamento per tutti voi”.

“Man mano che l’amore e i legami con la famiglia e gli amici si approfondiscono, anche queste oltre 30 ossa rotte si riparano e diventano più forti”, ha concluso Renner. “Amore e benedizioni a tutti voi 🙏❤️🙏.”

Renner è stato trasportato in aereo in un centro medico locale il 1 gennaio dopo essere stato investito da un “pezzo molto grande di attrezzatura per la rimozione della neve” di proprietà di Renner. Stava ripulendo il vialetto e aiutando un vicino a ripulire la neve dopo una significativa nevicata nella zona quando si è verificato l’incidente, hanno detto i suoi vice e lo sceriffo della contea di Washoe Darrin Palam. A pochi giorni dall’incidente.

Secondo una dichiarazione del suo rappresentante, la star ha subito “traumi contusivi al torace e lesioni ortopediche” e si è sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza il giorno successivo.

Una fonte vicina a Renner ha detto a PEOPLE questo mese Mentre l’attore si sta riprendendoAffronta “una lunga strada per il ritorno”.

“Jeremy sta facendo progressi positivi”, ha continuato la fonte, facendo eco a un sentimento della sorella di Renner, Kim, che ha detto a PEOPLE I Vendicatori Stella “Schiacciato tutti gli obiettivi di progresso.”

L’ultimo post su Instagram di Renner arriva dopo che l’attore è tornato nella sua casa in Nevada per la prima volta dall’incidente all’inizio di questa settimana.

Lunedì sera tardi, Renner ha risposto a un post su Twitter Dall’ufficiale Sindaco di Kingston Un resoconto della premiere della seconda stagione della serie. Nel suo tweet, l’attore ha lasciato intendere di aver potuto guardare il nuovo episodio della sua serie Paramount+ comodamente da casa sua.

“Così entusiasta di guardare l’episodio 201 con la mia famiglia a casa, di nuovo fuori dalla nebbia del cervello 🙏❤️🙏”, ha condiviso Renner su Twitter.

Lunedì scorso, Renner ha condiviso una foto sulla sua storia su Instagram Mostra una scena di neve In quella che sembrava essere la sua casa a Reno, in Nevada, cumuli di neve e quantità significative di neve si accumulavano sui tetti e sugli alberi della zona.

“Mi manca il mio posto felice…” ha scritto Renner nella didascalia, poche ore prima di tornare dall’ospedale dopo essersi ripreso.