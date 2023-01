Jeremy Renner dimesso dall’ospedale dopo la nevicata | Jeremy Renner

l’attore Jeremy Renner Torna a casa dall’ospedale dopo essersi ripreso da un incidente con uno spazzaneve gravemente ferito.

Renner, 52 anni, ha aggiornato i fan commentando un tweet pubblicato dall’account Paramount + del suo programma televisivo, Mayor of Kingstown. Ha scritto: “Fuori dalla nebbia della mia mente durante il recupero, ero così entusiasta di guardare l’episodio 2.01 con la mia famiglia a casa”.

Renner è stato ricoverato in ospedale il giorno di Capodanno dopo essere stato schiacciato da uno spazzaneve mentre cercava di liberare una strada vicino a casa sua in Nevada. Ha subito un trauma contusivo al petto e ha richiesto due interventi chirurgici, secondo A.J dichiarazione dalla sua propaganda.

La dichiarazione recitava: “La famiglia di Jeremy desidera esprimere la propria gratitudine agli straordinari medici e infermieri che si prendono cura di lui, Truckee Meadows Fire and Rescue, lo sceriffo della contea di Washoe, lo sceriffo di Reno Hilary Schiffey e le famiglie Carano e Murdock”.

Il 3 gennaio, Renner ha pubblicato un aggiornamento sui social media. “Così perplesso in questo momento per scrivere. Ma mando amore a tutti voi “, ha detto il post su Instagram, condiviso dall’attore noto per aver interpretato il supereroe Marvel, Occhio di Falco.

Quello stesso giorno, lo sceriffo della contea di Washoe Darren Balaam ha detto ai giornalisti che i suoi ufficiali hanno risposto a una chiamata al 911 su un uomo che è stato schiacciato sotto lo Sno-Cat, una macchina da 14.000 libbre progettata per spostare la neve.

Sno-Cat Renner ha iniziato a guidare quando non era in macchina. È rimasto ferito dopo aver tentato di tornare al posto di guida.

Balaam ha affermato che le chiusure stradali legate alle condizioni meteorologiche hanno ritardato i tempi di risposta. Renner è stato portato all’ospedale di Reno in eliambulanza. Sno-Cat è riservato.

Altri attori dei Vendicatori, tra cui Chris Hemsworth, Chris Pratt, Chris Evans e Mark Ruffalo, erano tra coloro che hanno inviato gli auguri al loro attore.