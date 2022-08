Jerome Powell avverte che la guerra all’inflazione potrebbe essere dolorosa

Il signor Powell ha salutato nelle sue osservazioni a L’inflazione rallenta a luglio Come una buona notizia, ma non sufficiente per determinare che la missione della Fed è sulla buona strada per essere compiuta.

“Le letture dell’inflazione più bassa per luglio sono benvenute e il miglioramento in un mese è molto inferiore a quello che il comitato dovrà vedere prima di poter essere sicuri di un’inflazione più bassa”, ha affermato, riferendosi alla definizione delle politiche del Federal Open Market Committee.

Preferisci la Federal Reserve indicatore di inflazioneL’indice PCE è aumentato del 6,3% nell’anno fino a luglio, in rallentamento rispetto al mese precedente ma ancora ben al di sopra della media del 2% rilasciata dalla Fed. Gli aumenti dei prezzi stanno mostrando segnali di allentamento promettente in alcuni tipi di materie prime, ma gran parte del recente rallentamento è stato determinato dalla diminuzione della volatilità dei prezzi del carburante.

Questo è uno dei motivi per cui i banchieri centrali vogliono vedere più prove che l’inflazione sta diminuendo prima di sentirsi sicuri che si stia muovendo nella giusta direzione. Ciò è particolarmente vero perché i guadagni di posti di lavoro e gli aumenti salariali rimangono forti, indicando che l’economia ha ancora uno slancio di fondo significativo.

Il capo della Fed ha anche utilizzato la sua piattaforma – il discorso più importante in quella che è probabilmente la conferenza economica più importante dell’anno – per esporre una serie di ragioni per cui la banca centrale dovrebbe continuare a dedicarsi all’abbassamento dell’inflazione anche se la sua spinta provoca dolore al breve termine. Era un messaggio apparentemente diretto ai critici della Fed e al pubblico in generale, poiché gli americani ovunque sono alle prese con costi in rapido aumento.

L’inflazione è un fenomeno globale causato in parte da un’offerta limitata, grazie alla chiusura delle fabbriche nell’era della pandemia in Asia e alle catene di approvvigionamento vacillanti. Politici tra cui la senatrice Elizabeth Warren, democratica del Massachusetts, litigare Che gli strumenti della Fed siano un modo doloroso per abbatterlo. Ma il signor Powell ha chiarito nelle sue osservazioni che c’è del lavoro da fare sul raffreddamento su richiesta, cosa che gli strumenti della Fed possono fare.