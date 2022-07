JetBlue e Spirit si avvicinano a un accordo di acquisizione che potrebbe arrivare giovedì Source

28 luglio (Reuters) – JetBlue Airways Airlines (JBLU.O) In prossimità di un accordo per l’acquisto di Spirit Airlines (Salva. N) Potrebbe essere annunciato non appena giovedì, ha detto una fonte a conoscenza della questione, dopo che Spirit ha annullato la sua vendita da 2,7 miliardi di dollari a Frontier Group Holdings. (ULCC.O).

L’ultimo sviluppo segna una vittoria per JetBlue nella sua battaglia durata mesi per il vettore ultra-low-cost, anche se si prevede che il potenziale gruppo inizi una lotta con le autorità di regolamentazione antitrust, che hanno già citato in giudizio per bloccare l’alleanza di JetBlue con American Airlines. (AAL.O).

La combinazione di JetBlue e Spirit creerà la quinta compagnia aerea più grande degli Stati Uniti e sarà la fusione più significativa nell’industria aeronautica statunitense dai tempi dell’Alaska Air Group (ALK.N) Ha acquistato Virgin America Inc per $ 2,6 miliardi nel 2016.

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

La fonte ha affermato che JetBlue offre termini simili a quelli proposti in precedenza. A giugno, JetBlue ha offerto $ 33,50 per azione a Spirit, o circa $ 3,7 miliardi, e commissioni di rottura di $ 400 milioni.

Manterrà anche la sua partnership con la Northeast Alliance (NEA) con l’America, ma dovrebbe annunciare liquidazioni di strade secondarie per alleviare le preoccupazioni dell’antitrust, secondo la fonte.

Il Wall Street Journal ha riportato per la prima volta il potenziale accordo tra JetBlue e Spirit.

JetBlue e Spirit non hanno risposto alle richieste di commenti di Reuters al di fuori del normale orario lavorativo.

La fonte ha parlato a condizione di anonimato prima dell’annuncio ufficiale dell’accordo.

All’inizio di mercoledì, Spirit ha annullato la sua vendita a Frontier dopo che non è riuscita a convincere gli azionisti dei suoi meriti.

Lo sviluppo, riportato per la prima volta da Reuters, è arrivato dopo che Spirit ha fatto marcia indietro su un voto degli azionisti sull’accordo Frontier quattro volte, sperando che potesse raccogliere abbastanza sostegno. Spirit ha precedentemente affermato che è improbabile che le autorità di regolamentazione antitrust eliminino l’offerta di $ 3,7 miliardi di JetBlue.

Il risultato è stato una battuta d’arresto per Frontier e il suo presidente, Bill Frank, che è stato determinante nell’avvio dei colloqui tra le due parti lo scorso anno. La società di Frank focalizzata sulla compagnia aerea, Indigo Partners, è uno dei principali azionisti di Frontier.

“Sebbene siamo delusi dal fatto che gli azionisti di Spirit Airlines non siano riusciti a riconoscere il valore e il potenziale di consumo insito nel nostro gruppo proposto, il consiglio di amministrazione di Frontier ha adottato un approccio disciplinato”, ha affermato Frank in una nota.

JetBlue vede in Spirit un’opportunità per espandere la propria presenza domestica in un momento in cui l’industria aerea statunitense soffre di carenza di manodopera e aerei.

“Siamo lieti di finalizzare il nostro accordo di fusione con Frontier e siamo impegnati in discussioni in corso con Spirit per raggiungere un accordo di compromesso il prima possibile”, ha affermato JetBlue in una nota.

Rischio antitrust

Ma l’anima può anche scegliere di rimanere indipendente.

La compagnia aerea ha espresso preoccupazione per la partnership di JetBlue con American. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha intentato una causa antitrust contro American e JetBlue a settembre cercando di porre fine all’alleanza, dicendo che avrebbe aumentato i prezzi negli aeroporti trafficati del nord-est degli Stati Uniti.

JetBlue ha rifiutato di ritirarsi dall’alleanza e ha invece offerto edulcoranti come commissioni di scioglimento più elevate e liquidazione delle rotte.

Le azioni di Frontier sono aumentate del 6,4% per chiudere a $ 11,27 mercoledì, mentre gli investitori hanno espresso sollievo per l’uscita della società da quella che è diventata una guerra di offerte su Spirit. Le azioni Spirit sono aumentate del 4% a $ 24,30, mentre le azioni JetBlue sono aumentate del 3,6% a $ 8,35.

Con la fine dell’accordo di partnership proposto da Spirit-Frontier, Spirit pagherà 25 milioni di dollari per i costi relativi alla fusione. Secondo i termini dell’accordo, Spirit dovrà a Frontier ulteriori $ 69 milioni se dovesse concludere un accordo di fusione con JetBlue o un altro concorrente entro i prossimi 12 mesi.

“Ora che Spirit Airlines ha finalizzato l’accordo di fusione di Frontier, speriamo che la direzione di Frontier metta da parte la sua distrazione dalla fusione e investirà la stessa quantità di risorse e si concentrerà sul miglioramento delle condizioni delle proprie compagnie aeree”, ha affermato la Frontier Pilots Association. Un sottoinsieme della Airline Pilots Association (ALPA).

Registrati ora per ottenere l’accesso illimitato e gratuito a Reuters.com Registrati

Segnalazioni aggiuntive di Anirban Sen e Greg Rumiliotis a New York Segnalazioni aggiuntive di David Shepardson e Gopi Babu a Bengaluru Montaggio di David Gregorio e Juralikumar Anantharaman

I nostri criteri: Principi di fiducia di Thomson Reuters.