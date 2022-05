Jim Kramer dice che gli piacciono questi tre piccoli giochi nel settore della vendita al dettaglio

Jim Kramer della CNBC ha dichiarato venerdì che è nel settore della vendita al dettaglio È stata una settimana difficileCi sono molti altri vincitori contro l’ondata di azioni in calo.

“I quattro grandi non sono gli unici rivenditori che hanno riportato questa settimana. Sorprendentemente, alcuni giocatori più piccoli hanno ottenuto ottime performance”.Soldi pazzi“L’ospite ha detto delle attività di vendita al dettaglio Walmart, Deposito domestico, L’obiettivo. il gol E Basso.

“Ora la vendita al dettaglio è così brutta, non è poi così male. La maggior parte dei negozi potrebbe avere problemi, ma alcuni di voi stanno andando bene. Lasciate che ve lo parli. TJX Sicuramente da acquistare [BJ’s Wholesale] Io sto bene, Armadietto delle chiamate Gli affari vanno bene” Poi ha aggiunto.

I commenti di Kramer arrivano dopo che diversi rivenditori hanno registrato i loro guadagni trimestrali questa settimana. Sia Target che Walmart hanno riportato risultati deludenti, con le loro azioni in calo, mentre Home Depot e Lowes hanno ottenuto buoni risultati.

“Queste catene di big-box vengono mangiate vive dal cambiamento dell’inflazione e delle preferenze dei consumatori: le persone non spendono più come in un’epidemia, stanno spendendo come se fossimo tornati alla normalità”, ha detto Kramer. Ciò ha portato a un’offerta eccessiva di scorte per i rivenditori.

Sebbene questa sia una cattiva notizia per nomi come Target e Walmart, Kramer ha detto che è un vantaggio per i rivenditori scontati come PJ e DJX che gestiscono DJ Max e Marshalls.

TJX “caccia la debolezza di altri rivenditori – è come un’aquila. Ha detto.

Per quanto riguarda Food Locker, mette guadagni trimestrali migliori di quanto Kramer si aspettasse in un posto più confortevole rispetto a molte delle sue controparti più grandi.

“Chiaramente, hanno una gestione migliore nell’attuale panorama della vendita al dettaglio rispetto ad altri operatori”, ha affermato.

Divulgazione: la Fondazione Kramer detiene azioni di Walmart.

Iscriviti ora Il CNBC Investing Club dovrebbe seguire ogni mossa di Jim Kramer sul mercato.

Rifiuto