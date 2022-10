Jim Ross reagisce all’edizione AEW di Ace Steel

Secondo quanto riferito, era Ice Steel il petto da AEW all’inizio di questa settimana. suonava lo sparo inevitabile dopo, dopo conti Da Rissa dietro le quinte in Tutti sono fuori Tra CM Punk, Steel e The Elite incluso Steel sedia da lancio In Young Bucks e mordere Kenny Omega.

Nel suo ultimo episodio Shui JR notazione audioIl commentatore di AEW Jim Ross ha risposto alla notizia del rilascio di Ace:

“È un ragazzo intelligente. Ha molta conoscenza del prodotto. Una mano solida. E ho pensato che avesse fatto un buon lavoro. Ma non ho lavorato molto con lui direttamente. L’avevo visto in TV ed era sempre cordiale e disponibile.”

“Mi dispiace sentirlo. Ho pensato che fosse una buona mano e che ha fatto un buon lavoro lì. Ma sai, le cose hanno un modo di funzionare. Non dici mai mai. Ma ho sempre pensato che avesse fatto un buon lavoro per noi . So che era molto leale a CM Punk. No Non c’è niente di sbagliato in questo, erano amici. Suppongo che CM Punk sia il ragazzo che ha trovato il lavoro in Ace Steel. Questa sarebbe la mia ipotesi… Sembra logico.”

“Non so dove stia andando tutto questo. Odio vedere qualcuno perdere il lavoro e lo stipendio. Questo è il problema. Mentre era lì, sembrava una risorsa praticabile, ma poi di nuovo, non ho lavorato con lui direttamente. Non ho avuto problemi, a favore o contro di lui. Ma la linea di fondo è che qualcun altro ha perso il lavoro. Questo è ciò di cui si rammarica. “

“Ha delle abilità… Penso che se avrà una buona scossa nella scena del wrestling in generale, troverà del lavoro. Ragazzo intelligente. Vedremo come funzionerà per lui. Spero che faccia bene. Io rammarico che qualcuno, ovunque nel wrestling, perda il lavoro”.