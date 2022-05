Jim Ryan afferma che PlayStation ha 2 giochi di servizio live non annunciati quest’anno fiscale

Stazione di gioco È previsto il lancio di due giochi dal vivo durante l’anno fiscale in corso, che terminerà a marzo 2023.

Questo è secondo Sony Interactive Entertainment Presidente Jim Ryanche ha detto durante una conferenza stampa giovedì che la società ha attualmente quello che considera un unico gioco di servizio dal vivo all’MLB The Show 22.

La modalità Diamond Dynasty di MLB The Show consente ai giocatori di acquistare pacchetti di carte casuali per provare a costruire una squadra dei sogni, guadagnando o acquistando valuta di gioco.

Una diapositiva condivisa durante il briefing ha mostrato che la società prevede di espandere il numero di giochi di servizi di due durante l’anno fiscale in corso, FY22.

Alla domanda di un analista se i due titoli aggiuntivi sono stati annunciati o inclusi a Casseruola rilasciato da bungeestudio Lo prenderai“Il destino non è incluso nelle tre partite previste per l’anno fiscale 22. Le altre due non sono state annunciate”.

Durante il briefing, Ryan ha affermato che Sony considera i titoli del servizio live “giochi senza fine”. Sony prevede di rilasciare 12 di questi titoli entro l’anno fiscale 2025, una diapositiva mostrata durante il briefing indicato, con tre in arrivo nell’anno fiscale 23, quattro nell’anno fiscale 24 e altri due nell’anno fiscale 25.

Durante lo stesso briefing, Ryan ha suggerito che almeno alcuni giochi di servizio dal vivo sono in fase di sviluppo Progettato per PC.

PlayStation è nota per i suoi famosi giochi per giocatore singolo come uomo Ragnoe L’ultimo di noi e Fantasma di Tsushima. Ma lo scorso maggio, Sony ha affermato che prevede di “sviluppare più esperienze basate sui servizi”. Nella lista della prima parte.

Potrebbe essere uno dei giochi di servizio live pianificati e pianificati per il rilascio entro i prossimi 10 mesi cane obbedienteIl gioco multiplayer di The Last of Us è in fase di sviluppo.

Naughty Dog sta reclutando da un po’ di tempo ormai “Il primo gioco multiplayer indie”che potrebbe essere il risultato di Modalità di connessione ritardata in The Last of Us Part 2 Dopo che è stato ampliato al proprio indirizzo.

Orizzonte proibito a ovest Sviluppatore guerriglia Gestisce anche un gioco onlineAnnunci di lavoro confermati.

Un altro titolo che si ritiene sia in fase di sviluppo è Riavvio della serie di veicoli da combattimento Twisted Metalche potrebbe coincidere con una serie TV in programma.

VGC ha riferito per la prima volta all’inizio di quest’anno che Firesprite, con sede nel Regno Unito – che è stata acquisita da Sony l’anno scorso – Acquisito il progetto non annunciato Twisted Metal, dopo che lo sviluppo di una versione precedente dello studio Lucid di Destruction All Stars è stato interrotto.

Anche Sony ha Iscriviti per un progetto multiplayer originale Da Firewalk, un nuovo studio fondato da Bungie e veterani, e lo farà Pubblicato il primo titolo di Deviation Gamesuno studio guidato dagli ex veterani di Call of Duty Dave Anthony e Jason Blundell.