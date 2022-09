Home » Top News Jimmy Kimmel si scusa con Quinta Brunson per “una stupida commedia” agli Emmy Top News Jimmy Kimmel si scusa con Quinta Brunson per “una stupida commedia” agli Emmy 1 Views Save Saved Removed 0

“La gente ha detto che ho rubato il tuo momento” Kimmel ha detto a Brunson . “Forse l’ho fatto, e se l’ho fatto mi dispiace molto. Mi dispiace. fatto In realtà fallo. E l’ultima cosa che voglio fare è sconvolgerti perché ti penso così tanto. Penso che tu lo sappia. Spero che tu lo sappia”.

Brunson, come ha fatto nel backstage dopo la sua vittoria, ha detto a Kimmel che è contento di ricordare così tanto del momento – e che non ha rancore per lui sdraiato sul pavimento durante il suo discorso di accettazione per la migliore serie comica scritta.

“Beh, Jimmy, lasciami dire, grazie, è molto gentile da parte tua”, ha detto. “Onestamente, ero in un buon momento. Ho vinto il mio primo Emmy. Ero felice, ero preso dal momento, ero felice”.

Kimmel ha presentato la varietà di Brunson con Will Arnett, che ha tirato Kimmel sul palco e ha scherzato sul fatto che Kimmel “è andato giù con dei margarita magri” al bar del teatro dopo aver perso il segmento precedente.

Dopo che il creatore e protagonista di “Abbott Elementary” è stato annunciato come vincitore per aver scritto il pilot della popolare sitcom, Kimmel è rimasta sul pavimento ai piedi dell’asta del microfono. Rimase lì per tutto il discorso di accettazione di Brunson e durante le interruzioni pubblicitarie, per un totale di quasi due minuti. Kimmel era fuori campo durante il discorso di Brunson, durato circa un minuto. quando Il monologo di apertura di Kimmel Mercoledì sera, Brunson si è preso un momento per dire qualche parola di ringraziamento in più dopo essere salito sul palco e aver chiesto favori, notando che a volte “hai meno tempo (sul palco) perché qualcuno sta facendo una commedia stupida. Troppo lungo”. “Ho sentito che è successo negli anni precedenti”, ha risposto Kimmel prima di parlarle. READ Guida definitiva per acquistare una la miglior cantinetta da vino nel 2022 - I migliori 40 compilati! Lunedì sera, dopo che l’indignazione di Internet ha iniziato a diffondersi nei confronti di Kimmel, Brunson ha mostrato grazia nei confronti di Kimmel nelle interviste nel backstage con i giornalisti, dicendo ai giornalisti che “non mi dava molto fastidio” e dicendo che Kimmel era in anticipo. Il suo sponsor e “Abbott Elementary”. “Sarò arrabbiata con loro domani. Verrò al loro spettacolo mercoledì così potrò prenderli a pugni in faccia”, ha scherzato. Naturalmente, non sarebbe stato un momento di insegnamento. “Abbott Elementary” ritorna con una nuova stagione il 21 settembre su ABC.

Scotty Andrew della CNN ha contribuito a questo rapporto.