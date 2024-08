JJ McCarthy è la prima scelta al primo turno a saltare l’intera stagione da rookie a causa di un infortunio

Il quarterback esordiente dei Vikings JJ McCarthy si è guadagnato il dubbio riconoscimento.

McCarthy, che ha saltato la stagione per un infortunio al ginocchio durante la preseason, è il primo rookie dall’inizio del draft di campionato nel 1967 ad essere selezionato al primo turno e a saltare l’intera stagione da rookie a causa dell’infortunio.

Altri quarterback del primo turno sono rimasti in panchina tutto l’anno, ma mai a causa di un infortunio subito prima dell’inizio della stagione:

Nel 2020, Jordan Love ha trascorso l’intera stagione in disparte dietro Aaron Rodgers.

Nel 2005 Jason Campbell trascorse l’intera stagione in disparte dietro Mark Brunell e Patrick Ramsey.

Nel 2003 Carson Palmer trascorse l’intera stagione in disparte dietro Jon Kitna.

Nel 1987, Kelly Stover saltò l’intera stagione a causa di una disputa contrattuale.

Nel 1983 Jim Kelly scelse di giocare nella NFL invece che nella NFL.

Nel 1983 Ken O’Brien trascorse l’intera stagione in disparte dietro Richard Todd.

Nel 1977 Steve Pisarkiewicz trascorse l’intera stagione in disparte dietro Jim Hart.

La storia non ci dice nulla sul tipo di quarterback che McCarthy diventerà. Campbell, Stover e Pisarkiewicz ebbero poco successo, ma Kelly era ora nella Hall of Fame, O’Brien e Palmer erano giocatori di bowling professionisti e la carriera di Love era in ascesa. Quindi McCarthy potrebbe avere davanti a sé una brillante carriera nella NFL. Ma questo processo non inizierà prima del 2025.