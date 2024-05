JJ McCarthy sul primo minicamp: Niente di travolgente, non sembrava il mio primo giorno

I Vikings hanno aperto il loro minicamp venerdì e tutti gli occhi erano puntati sul quarterback JJ McCarthy, una scelta al primo turno che in seguito ha detto di essere già molto a suo agio nell’attacco del Minnesota.

“Non sembrava il mio primo giornoMcCarthy ha detto tramite ESPN. “Mi occupo di criminalità ormai da molto tempo, quindi puoi farlo [go] Lì, performance ed esecuzione, sono fresche, ma niente era travolgente o troppo.

McCarthy ha impressionato l’allenatore Kevin O’Connell andando presto sul campo di allenamento per eseguire le giocate da solo in preparazione per eseguirle con i suoi compagni di squadra.

“E non perché qualcuno glielo ha chiesto”, ha detto O’Connell. “Ma sta cercando di avere la migliore giornata possibile oggi e poi proverà a fare la stessa cosa domani. Questo ragazzo è un ragazzo guidato dal processo che sa che c’è una lunga strada davanti a lui e che stiamo solo cercando di fare progressi incrementali guadagni che saranno radicati come parte del modo in cui interpreta il quarterback per molto tempo. Finora mi è piaciuto molto e non vedo l’ora di trascorrere un’altra giornata intera domani.

Mancano ancora quattro mesi prima che McCarthy abbia la possibilità di mostrare cosa può fare in un ambiente davvero importante. Ma sul campo di allenamento, non sembra un debuttante il primo giorno.