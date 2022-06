Jodi Sweetin è stata spinta a terra dai poliziotti per protestare contro il diritto all’aborto

Riproduci contenuto video



Jodi SweetinMeglio conosciuta per aver interpretato Stephanie Tanner in Full House, è stata fermata dalla polizia durante una protesta per i diritti dell’aborto e attaccata con il cemento.

Judy era con altri manifestanti su un’autostrada di Los Angeles quando la polizia di Los Angeles ha iniziato a bloccargli la strada… Judy è finita vicino agli agenti quando è stata respinta tra la folla: è inciampata sul marciapiede e l’ha gettata a terra.

Il caricatore originale affermava che stava cercando di portare il gruppo fuori dall’autostrada, ed è stato allora che è stata respinta… La folla ha iniziato a cantare “Niente giustizia, niente pace” e Jodi si è subito unita a lei in seguito.

Jodie dice a TMZ… “Sono così orgoglioso delle centinaia di persone che ieri sono uscite per esercitare i loro diritti del Primo Emendamento e intraprendere un’azione immediata per protestare pacificamente contro le gigantesche lamentele presentate dalla Corte Suprema. Il nostro attivismo continuerà fino a quando le nostre voci vengono ascoltati e agiamo. Questo non ci scoraggerà e continueremo a lottare”. Per i nostri diritti. Non siamo liberi finché non lo saremo tutti”.

E sta andando bene dopo l’incidente: l’intero evento doveva essere una protesta pacifica contro il diritto all’aborto.

Abbiamo contattato la polizia di Los Angeles per un commento… Finora, nessuna parola è stata ricevuta.