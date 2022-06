Joe Biden ed Elon Musk in una guerra di parole sullo stato dell’economia statunitense

A chi crederesti: l’uomo più ricco del mondo o il presidente con lui? Numeri di sondaggi bassi?

Il miliardario Elon Musk ha una tale “brutta sensazione” riguardo agli Stati Uniti e all’economia sotto il presidente Biden che ha intenzione di licenziare circa il 10% dei lavoratori Alla sua azienda di auto elettriche Tesla, è apparso venerdì.

Biden ha risposto con ironia alla visione cupa del magnate della tecnologia, e poi prendere un colpo Sulla prossima missione della sua azienda, SpaceX.

“Ha avuto molto durante il suo viaggio sulla luna”, ha detto Biden di Musk durante un lungo viaggio di un fine settimana nella sua casa sulla spiaggia del Delaware.

Musk è tornato su Twitter con un collegamento a un comunicato stampa della NASA del 2021 su SpaceX Vincere un contratto da 2,89 miliardi di dollari Per inviare i prossimi astronauti americani sulla Luna in preparazione per un ultimo viaggio su Marte, dove Musk progetta di fondare una colonia umana.

“Grazie, signor Presidente!” lui è aggiunto.

Biden ha ignorato le critiche di Musk all’economia statunitense. AP

Una guerra di parole scoppia sullo sfondo del nuovo status di Musk di nemico n. 1 dei progressisti, infuriato dal suo Sto pianificando di acquistare Twitter e trasformarlo in una piattaforma per la libertà di parola non regolamentata, cosa che i sostenitori affermano che lo farà Dare opinioni conservatrici Sul sito di social network dominato dai liberali.

Il 15 aprile, la senatrice Elizabeth Warren (D-Mass.) ha sarcasticamente augurato a Musk un “Felice giorno delle tasse”, sottolineando che secondo quanto riferito non ha pagato l’imposta federale sul reddito nel 2018, anche se ha affermato Ha pagato un record di $ 11 miliardi sui suoi guadagni per l’anno 2021.

Anche la rappresentante Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) ha accusato Musk di avere un “problema dell’ego” e la scorsa settimana ha detto a Bloomberg che lo voleva. Sbarazzati della Tesla Model 3 Un’auto elettrica prodotta dai sindacati.

Musk è un schietto oppositore dei sindacati e di recente ha twittato che ha intenzione di farlo Smetti di votare per i Democratici “Perché sono diventati il ​​partito della divisione e dell’odio, quindi non posso più sostenerli e voterò repubblicano”.

“Ora, guarda lo svolgersi della campagna di sporchi trucchi contro di me”, ha aggiunto.

Musk ha detto che voterà repubblicano nel prossimo futuro. AP

Reuters ha detto venerdì di aver ricevuto e-mail che mostrano che Musk ha detto ai dirigenti di Tesla giovedì di “sospendere tutte le assunzioni in tutto il mondo”.

In un’e-mail di follow-up ai dipendenti, Musk ha affermato che la società taglierà il numero dei suoi dipendenti pagati del 10% perché è “eccesso di personale in molte aree” ma che “i dipendenti orari aumenteranno”, secondo Reuters.

“Nota, questo non si applica a chiunque costruisca effettivamente automobili, batterie o installi energia solare”, avrebbe detto Musk.

Tesla e le sue sussidiarie hanno impiegato quasi 100.000 persone l’anno scorso, secondo un deposito della Securities and Exchange Commission che non dettagliava il numero di salariati e lavoratori orari.

Le e-mail di Musk seguivano i ripetuti avvertimenti da parte sua che gli Stati Uniti erano in pericolo di recessione.

Elon Musk ha una visione unicamente informata dell’economia globale. “Pensiamo che un suo messaggio sarebbe altamente credibile”, ha detto l’analista di Morgan Stanley Adam Jonas in un rapporto.

Musk ha annunciato venerdì che intende licenziare circa il 10% dei dipendenti di Tesla. Reuters

Sebbene la domanda di Tesla e di altri veicoli elettrici sia rimasta forte, “è sempre meglio implementare misure di austerità nei periodi buoni che in quelli cattivi”, ha affermato l’analista Frank Schop della banca tedesca Nord LP.

“Vedo le dichiarazioni come un pre-avvertimento e una misura precauzionale”, ha aggiunto Schop.

Altri alti dirigenti hanno anche avvertito della possibilità di una recessione negli Stati Uniti a causa dell’inflazione che è salita il mese scorso all’8,5%, il livello più alto da oltre 40 anni.

“Questo uragano è sulla strada che ci sta arrivando”, Jamie Dimon, presidente e CEO di JPMorgan Chase Mer ha detto.

Biden – che ha un triste indice di gradimento del 40% in un sondaggio Rasmussen Reports venerdì – confronta i tagli aziendali di Musk con l’annuncio di Ford giovedì che prevede di aggiungere 6.200 posti di lavoro in fabbrica in Michigan, Missouri e Ohio al Aumento della produzione di auto elettriche.

“Mentre Elon Musk ne parla, Ford sta aumentando significativamente i suoi investimenti”, ha affermato.

Biden ha osservato che i nuovi assunti saranno “impiegati sindacali, potrei aggiungere”.

Il presidente ha anche promosso il rapporto sull’occupazione per il mese di maggio Emesso dal Ministero del Lavoro Venerdì, ha affermato che gli Stati Uniti hanno fatto “la più forte ripresa della storia recente”.

Ha affermato che “il mercato del lavoro è il più forte dall’immediato secondo dopoguerra”.

Le statistiche mensili hanno mostrato che i datori di lavoro del paese hanno continuato la loro serie di assunzioni aggiungendo 390.000 posti di lavoro, mantenendo il tasso di disoccupazione al 3,6%, al di sopra del livello più basso in mezzo secolo.

Ma mentre la crescita dell’occupazione è rimasta stabile, il numero di maggio ha registrato il suo guadagno mensile più basso in un anno e gli indici del mercato azionario sono scesi sulle aspettative che la Federal Reserve continuerà ad aumentare i tassi di interesse nel tentativo di allentare l’inflazione.

Le mosse della Fed hanno già causato l’aumento dei tassi ipotecari, la riduzione delle vendite di case e l’aumento del costo dei prestiti per le aziende che desiderano investire in nuovi edifici e attrezzature sulla scia della pandemia di COVID-19.

Biden è stato pressato sul tema dell’inflazione, un fattore importante nei suoi patetici numeri dei sondaggi.

“Non si può negare che i prezzi, soprattutto in relazione a benzina e cibo, siano un vero problema”, ha affermato.

Capisco che le famiglie che stanno lottando potrebbero non preoccuparsi a causa dei prezzi elevati. Vogliono solo abbatterli”.

Con l’avvicinarsi delle elezioni di medio termine di novembre, l’elevata inflazione sta spingendo più elettori a favorire le politiche repubblicane per tagliare la spesa pubblica e aumentare la produzione di petrolio e gas, ha affermato Patrick Ruffini, partner di Echelon Insights.

Ruffini ha detto che gli elettori vogliono anche vedere “leadership politica”.

“Per molto tempo, l’amministrazione Biden non è sembrata riconoscere il problema”, ha detto.

con filo