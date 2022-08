Joe Di Francesco, re dello strumento jazz, è morto all’età di 51 anni

E il signor Seymour ha aggiunto: “E tutto il tempo che lo guardi e lo ascolti, trovi una piccola voce dentro di te che canta: “Lui ha 15 anni!”“

Nel giro di due anni, il signor DeFrancesco è stato in tour con Miles Davis e ha aperto per Bobby McFerrin e Grover Washington Jr. Nel 1989, all’età di 17 anni, ha suonato alla Duke University con musicisti famosi come il trombettista Clark Terry in un concerto che ha annunciato l’imminente spettacolo Thelonious Monk Jazz Conservatory, che sarebbe stato inaugurato subito dopo.

“Mentre il signor Di Francesco suonava ‘The Sophisticated Lady’ di Doc Ellington, i musicisti più anziani sorridevano e sussurravano incoraggiamento,” Libri di Jonathan Propper Da quella presentazione sul New York Times. “La netta impressione è che il signor DeFrancesco sia stato un esempio di speranze sulla strada della realizzazione”.

Sicuramente era sulla buona strada per una carriera imponente, che includeva oltre 30 registrazioni come bandleader, molte altre come elemento collaterale e innumerevoli concerti. Lungo la strada ha riportato di moda l’organo nel jazz.