‘Joe è morto di crepacuore’: il marito dell’amorevole insegnante ucciso in una sparatoria in Texas muore due giorni dopo

Garcia è stata una delle 21 persone uccise martedì Pistolero di 18 anni Che è entrato nella scuola Wolde in Texas con una pistola E sono iniziate le riprese . Anche diciannove bambini e la co-autrice di Garcia Eva Mirels sono stati uccisi.

“Joe e Irma Garcia sono i parrocchiani della Chiesa cattolica del Sacro Cuore di Vovalde, e Irma era una leader in un ministero femminile lì”, ha detto giovedì sera alla Galileus Web il portavoce dell’arcivescovo Jordan McMurroy.

McMorrow ha detto di aver incontrato l’arcivescovo Joe Garcia mercoledì pomeriggio.

“Joe è morto per un infarto”

UN Campagna GoFundMe Irma è stata rilasciata dal cugino di Garcia, che ha detto che Joe Garcia è morto per “emergenza medica” giovedì mattina.

“Per favore, mantieni la nostra famiglia nei tuoi pensieri e nelle tue preghiere”, ha detto il post di GoFundMe. “Credo che Joe sia morto di crepacuore e che la perdita dell’amore della sua vita per più di 25 anni sia insopportabile”.

Nipote di Irma Garcia Scritto su La morte del marito di sua zia su Twitter.

“Dio benedica la nostra famiglia, mio ​​marito Theas è morto per un attacco di cuore questa mattina. Ora è con sua moglie. Questi due amano chiunque abbia un cuore puro. Ti amo SM Thea e per favore sii con me ad ogni passo del percorso”, diceva il tweet.

La CNN ha contattato la famiglia Garcia per ulteriori feedback.

Erano amanti del liceo

UN Separa GoFundMe Formato dal nipote di Irma, John Martinez, ha descritto i due come “amanti delle scuole superiori” che sono “amati da molti”.

“Il denaro sarà utilizzato per pagare l’istruzione futura e le esigenze familiari dei loro figli”, afferma la campagna. Disse.

Il post di GoFundMe, originariamente creato dopo la morte di Irma Garcia, è stato successivamente aggiornato, definendo l’insegnante “dolce, amorevole, affettuosa” ed è morta per proteggere i suoi studenti.

“Si è sacrificato per proteggere i bambini nella sua classe. È un eroe”, dice la campagna.