Joe Lacob, proprietario di NBA Mules Warriors, $ 500.000

L’NBA è stata multata i guerrieri suo Joe Lacob $ 500.000 per aver violato la politica della lega in merito alla discussione pubblica dei colloqui di contrattazione collettiva, che sono attualmente in corso tra la lega e l’associazione dei giocatori, secondo fonti. Adrian Wojnarowski di ESPN.

Lacobe ha descritto il sistema fiscale del lusso della NBA come “estremamente ingiusto” la scorsa settimana punta in avanti Podcast ospitato da Andre Iguodala E il Evan Turnerper Wojnarowski.

“La cosa più difficile di tutte è affrontare questa tassa sul lusso, purtroppo. Sono tornato a New York questa settimana per incontri di lavoro. Sono un membro del comitato. E sai, ovviamente, la lega vuole che tutti abbiano una possibilità e in questo momento c’è un certo elemento là fuori che crede che “vinciamo il libretto degli assegni…” Abbiamo vinto perché abbiamo più stipendi nella nostra rosa.

“La verità è che siamo solo 40 milioni di dollari in più rispetto alla tassa sul lusso. Ora, questo non è un numero piccolo ma non è un numero enorme. Abbiamo superato il totale di $ 200 milioni perché la maggior parte di questi è una tassa sul lusso incredibilmente punitiva. Quello che ritengo ingiusto e che dirò in questo podcast spero torni a chi lo ascolta. Ovviamente mi aiuta a dirlo, ma penso che sia un sistema molto ingiusto perché la nostra squadra è costruita su … tutti i primi otto giocatori sono stati scelti da questa squadra. “

Lacobe si riferiva a “raffinato”. Lussuose multe fiscali Assegnato a squadre, come i Warriors, che sono state contribuenti in tre delle quattro stagioni precedenti. La scorsa stagione, Golden State ha battuto un record $ 170331194 Paga le tasse sul lusso – quasi rompi le prime a livello di campionato Il totale record di pagamenti fiscali sui lussi, che è stato di 173,3 milioni di dollari nel 2002/03. Le sette squadre contribuenti del 21/22 hanno battuto quel record con un totale di $ 481.021.386..

I Warriors dovrebbero avere una fattura fiscale sul lusso di $ 181,3 milioni nel 22/23, secondo Bobby Marks di ESPN, che Tweet Quel conto potrebbe aumentare fino a oltre $ 200 milioni il 23/24 se la squadra si presentasse Andrea Wiggins E il Giordano Paolo Accessori.