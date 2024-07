Joe Lacob rivela un messaggio toccante a Klay Thompson dopo l’uscita dei Warriors – NBC Sports Bay Area e California

Il proprietario dei Warriors Joe Lacob è stato uno dei primi a venire a conoscenza della decisione di Klay Thompson di lasciare Golden State.

Inizialmente rimase deluso da questa notizia. Ma subito dopo ha espresso la sua ammirazione per il leggendario marcatore della squadra.

Lacob è apparso nell’ultimo episodio di The Athletic Podcast “Hoops Adjacent”.dove ha discusso della partenza di Thompson e di ciò che ha inviato alla guardia veterana il giorno dopo la loro prima conversazione telefonica prima dell’inizio del periodo di free agency della NBA.

“Dopo che mi ha chiamato e mi ha detto che aveva preso la decisione di andare avanti, e questo era prima del periodo di free agency, mi ha chiamato ed è stato molto gentile e mi ha spiegato che non gli piaceva fare la chiamata ma ha detto ‘Sento come se dovessi farlo,'” ha ricordato Lacob. “Subito dopo, è stato “Quindi il giorno dopo, pochi giorni prima dell’inizio del libero arbitrio, gli ho mandato un video in cui mi inchinavo davanti a lui ed era semplicemente è il mio modo di dire che significa molto per noi e molto per questa organizzazione e per tutto ciò che abbiamo realizzato come gruppo e che continuo a sentirmi così per lui.”

Il video a cui si riferiva Lacob è stato un momento diventato virale dopo che Thompson ha segnato 41 punti e realizzato 11 triple nella vittoria dei Warriors sugli Oklahoma City Thunder in Gara 6 delle Western Conference Finals 2016 in cui il proprietario di Golden State si è inchinato a Thompson nel tunnel dopo la partita.

Lacob considererà sempre Thompson un caro amico, ma quando i Warriors affrontano i Dallas Mavericks per la prima volta durante la stagione NBA 2024-25, Lacob sa che la sua squadra non prenderà Thompson con calma.

“Sarò sempre così e non cambierà mai”, ha aggiunto Lacob, “non mi interessa cosa pensa la gente di quello che è successo o non è successo. Sarà sempre il benvenuto nella mia vita, e spero che lo senta. stessa strada.” “Onestamente ho un po’ le lacrime agli occhi per questa cosa. E spero che potremo essere amici per sempre. Resterà a Dallas per qualche anno e dovremo cacciarlo a calci. Ma questo è solo un lavoro e io Sono sicuro che anche lui la pensa allo stesso modo, questa è tutta la competizione Ma sarà sempre il benvenuto a casa nostra.” “.

Con la partenza di Thompson, Lacob e i Warriors ricordano ancora i momenti speciali che Thompson, cinque volte MVP, trascorse con la squadra. Tuttavia, presto dovranno competere contro il loro nuovo rivale della Western Conference.

Scarica e segui il podcast Dubs Talk