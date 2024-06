Joey Chestnut si ritira dal Nathan’s Hot Dog Eating Contest del 2024 a causa di un accordo con il marchio rivale

Il leggendario mangiatore competitivo Joey Chestnut non parteciperà al famoso concorso di mangiatori di hot dog del 4 luglio 2024 di Nathan.

Chestnut, 16 volte vincitore di eventi e otto volte campione in carica, ha recentemente firmato un accordo per rappresentare il marchio vegano rivale di Nathan, Impossible Foods.

UN Rapporto sulla dieta della Major League Gli organizzatori hanno cercato di accogliere Chestnut e il suo equipaggio, ma senza successo.

“MLE e Nathan hanno fatto di tutto per accogliere Joey e il suo team di gestione negli ultimi mesi, accettando un compenso per la presenza e permettendo a Joey di competere in una gara di hot dog senza marchio rivale durante il Labor Day.

Operiamo secondo le stesse regole base esclusive per gli hot dog da quasi due decenni. Tuttavia, Joey e i suoi manager sembrano aver dato priorità a una nuova partnership con un’altra marca di hot dog rispetto alla nostra relazione di lunga data.”

“Joey Chestnut è un eroe americano. Non ci piacerebbe altro che averlo nel famoso concorso internazionale di mangiatori di hot dog di Nathan. Ci auguriamo che ritorni quando non rappresenta un marchio concorrente.

Chestnut ha detto di essere “devastato” dalla decisione sui social media martedì sera tardi. Ha detto di non avere alcun contratto con MLE o Nathan e che la decisione di bandirlo era un tentativo di “cambiare le regole”.

Chestnut ha detto di aver appreso della decisione attraverso i rapporti martedì.

(1/3) Ho saputo dai media che sono stato bandito dal concorso di mangiatori di hot dog organizzato da Nathan il 4 luglio dopo 19 anni. Voglio competere in quell’evento, celebrare l’America il 4 con i miei fan in questo grande paese e allenarmi per difendere il mio titolo. — Joey Chestnut (@joeyjaws) 11 giugno 2024

(3/3) Sfortunatamente, questa è la fine di Nathan e dei Major League Eats, e priva i grandi fan della consueta gioia e divertimento delle vacanze. Ai miei fan, vi amo e vi apprezzo. State certi che mi rivedrete presto a mangiare!! Essere affamato! — Joey Chestnut (@joeyjaws) 11 giugno 2024

“Ho appena scoperto dai media che sono stato bandito dalla gara di hot dog organizzata da Nathan il 4 luglio dopo 19 anni”, ha scritto Chestnut sui social media. “Voglio competere in quell’evento, celebrare l’America con tutti i miei fan in questo grande paese il 4, e mi sto allenando per difendere il mio titolo.

“Per mettere le cose in chiaro, non sono sotto contratto con MLE o Nathan, e vogliono cambiare le regole riguardanti gli altri partner con cui ho lavorato negli anni passati… State certi che mi vedrete mangiare. Ancora una volta Presto.”

Joey Chestnut, visto qui con Miki Tsudo nella partita del 2022, non avrà la possibilità di difendere il suo titolo quest’estate. (Yuki Iwamura/AFP/Getty Images)

Nathan ha posto la condizione che i concorrenti non sostengano alcun marchio concorrente.

Coney Island a New York ospita l’evento ogni 4 luglio dal 1979.

Come ivi affermato New York PostChestnut ha ricevuto $ 200.000 per partecipare all’Hot Dog Eating Contest del 2023 e gli è stato assegnato un contratto quadriennale da 1,2 milioni di dollari.

Chestnut, 40 anni, deteneva il record mondiale per la maggior parte degli hot dog e dei panini mangiati nel 2021 quando ne mangiò 76 in 10 minuti.

L’anno scorso, Chestnut ha abbattuto 62 hot dog e panini in 10 minuti vincendo per la 16esima volta, 14 in più del secondo posto.