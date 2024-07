John Deere cancella le iniziative del DEI dopo le critiche sui social media

John Deere abbandona le iniziative a favore della diversità John Deere ha interrotto la sponsorizzazione di eventi sulla diversità e ha rivisto la formazione per conformarsi alle leggi, provocando una reazione negativa. Notizie sulla freccia dritta

Il produttore di macchine agricole John Deere ha annunciato questa settimana che sta ridimensionando una serie di iniziative su diversità, equità e inclusione (DEI).

In dichiarazione L’azienda ha annunciato in una dichiarazione rilasciata martedì che eliminerà o modificherà diverse politiche e iniziative interne, aggiungendo che “la fiducia che i nostri clienti hanno in noi è della massima importanza per tutti in John Deere”.

“Non parteciperemo né sosterremo più sfilate, festival o eventi sociali o culturali all’aperto”, si legge nella dichiarazione.

John Deere ha inoltre annunciato che “esaminerà tutti i materiali e le politiche di formazione imposti dall’azienda per garantire che non vi siano messaggi socialmente motivati” e lavorerà per “sottolineare all’interno dell’azienda che avere quote di diversità e identificazione con pronome non è mai stato e non è un’azienda politica.”

John Deere punta sulla “fiducia dei consumatori”

La società ha inoltre annunciato che tutti i gruppi di risorse dei dipendenti si concentreranno ora “esclusivamente sullo sviluppo professionale, sul networking, sul tutoraggio e sul sostegno agli sforzi di reclutamento di talenti”.

L’annuncio affermava che i cambiamenti derivavano dall’impegno dell’azienda a rispondere alle opinioni dei clienti.

“Per servire al meglio i nostri clienti e dipendenti, Deere ascolta sempre il feedback e cerca opportunità di miglioramento”, si legge nella nota. “Per questo motivo, diamo continuamente priorità alle politiche interne che si allineano maggiormente alla nostra strategia aziendale per soddisfare le esigenze dei nostri clienti”.

Sebbene John Deere non abbia fornito alcun feedback specifico da parte dei clienti, all’inizio di questo mese l’azienda è stata presa di mira sulla piattaforma di social media X, precedentemente nota come Twitter, da attivisti conservatori. Ruby Starbuck.

In un post del 9 luglio, Starbuck ha accusato John Deere di finanziare eventi Pride, incoraggiando i dipendenti a includere i loro pronomi preferiti basati sul genere in tutte le comunicazioni aziendali e formando gruppi di risorse per i dipendenti incentrati sulle persone di colore e sulla comunità LGBT.

Campagne sui social media rivolte alle aziende coinvolte nel settore agricolo

John Deere è la seconda azienda agricola a ridimensionare o eliminare varie iniziative in materia di diversità, equità e inclusione negli ultimi mesi.

A giugno, Tractor Supply Company, una società con sede nel Tennessee che vende al dettaglio prodotti e forniture agricole, ha annunciato… Annunciare L’azienda ha ridotto in modo significativo i programmi DEI e gli obiettivi in ​​materia di emissioni di carbonio, inclusa l’eliminazione di tutti i ruoli DEI presso l’azienda.

Questi cambiamenti hanno fatto seguito anche a una campagna sui social media durata settimane guidata da Starbuck.

Molte aziende aderiscono ai programmi DEI: sondaggio

Nonostante le recenti mosse di Tractor Supply e John Deere, il 96% dei professionisti dell’impatto sociale aziendale in 125 grandi aziende afferma che gli impegni del DEI sono aumentati (13%) o sono rimasti invariati (83%), secondo un nuovo sondaggio condiviso in esclusiva con USA TODAY dalla Society of Corporate Citizenship Professionals e YourCause di Blackbaud.

Ma se pensi di aver sentito parlare meno di iniziative relative a diversità, equità e inclusione, potresti avere ragione. Dall’indagine è emerso che il 17% degli intervistati ha affermato di parlare meno del lavoro con persone esterne all’organizzazione e quasi un terzo dei dirigenti ha affermato di descrivere le iniziative in modo diverso.

Max Hauptmann è un reporter di notizie di tendenza presso USA TODAY. Può essere contattato via e-mail all’indirizzo MHauptman@gannett.com