John Hussey: Terry McLaurin è chiaramente fuori linea, l’arbitro non ha l’obbligo di aiutarlo a schierarsi

I touchdown dei leader sono stati cancellati dal tabellone alla fine della sconfitta per 20-12 di domenica contro i Giants a causa di una penalità di formazione illegale sul ricevitore largo. Terry McLaurin;

Dopo la partita, McLaurin ha detto di aver controllato con un funzionario per vedere se fosse lui È allineato correttamente sulla linea di scrimmage e gli è stato detto di alzarsi un po’, cosa che ha fatto prima di essere fermato dopo aver scattato la palla. La giornalista Nikki Gabvala si è riunita da Washington Post L’arbitro John Hussey ha chiesto informazioni sulla chiamata decisiva e se l’arbitro fosse obbligato a dire al giocatore se si era schierato correttamente.

Hussey ha detto di non aver visto l’interazione perché era dietro la linea di scrimmage prima del gioco, ma ha notato che non c’era tale impegno.

“Di solito non è così, e altre cose possono essere fatte dal funzionario, come contare l’offesa: ci sono così tanti doveri diversi”, ha detto Hussey. “Quindi, non posso confermare se l’arbitro l’ha visto o meno, ma era chiaramente fuori dalla linea di scrimmage… Quello che mi è stato detto e ciò che è stato confermato è che la palla è stata spezzata sulla linea di metà yard, e stava allineando un running back nel cortile Uno su una linea e mezza. Per essere considerato legale, deve aver rotto la linea di cintura, la vita della parte centrale, e non ha rotto la circonferenza del tronco. Ecco perché è stata chiamata la sanzione, perché non era in una formazione legale “.

A Hussey è stato anche chiesto del recente gioco offensivo dei Comandanti. È stato un quarto passaggio in basso a un ricevitore largo Curtis Samuele E a Hussey è stato chiesto della mancanza di conoscenza del contrasto difensivo.

“Passare l’interferenza è un giudizio”, ha detto Hussey. “Per gli arbitri, non è stato all’altezza di quello che ritenevano un limite, quindi non l’hanno chiamato. Questo è fondamentalmente il punto. È una chiamata all’arbitro e semplicemente non credevano che fosse passato interferenza”.

Se la chiamata fosse andata a favore della capolista, la partita sarebbe potuta andare ai supplementari e il loro posto nella classifica dei playoff avrebbe potuto essere un po’ più forte. Ad ogni modo, però, ai leader verrà lasciato il lavoro che devono fare nelle ultime tre settimane per prenotare il passaggio alla postseason.