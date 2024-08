John Legend è sotto accusa per il suo tributo a Prince alla Convention Nazionale Democratica

Non lui leggenda– La grande prestazione che i tifosi speravano.

Il cantante vincitore del Grammy Award John Legend ha deluso i suoi fan con la sua mediocre interpretazione della canzone di Prince “Let’s Go Crazy” alla Convention Nazionale Democratica mercoledì sera.

Legend, 45 anni, è salito sul palco insieme alla musicista Sheila E. Qualche istante prima che il governatore del Minnesota Tim Walz tenga il suo primo importante discorso agli elettori allo United Center.

John Legend esegue una versione della canzone di successo di Prince “Let’s Go Crazy” durante il terzo giorno della Convenzione Nazionale Democratica allo United Center. Jasper Colt-USA Today

Tuttavia, la versione di Legend del successo degli anni ’80 è stata tutt’altro che impressionante, con alcuni fan del defunto artista “Purple Rain” che hanno rapidamente fatto sentire le loro opinioni sui social media.

“Chi ha deciso che John Legend era la scelta perfetta per eseguire ‘Let’s Go Crazy’? Non fare più quella schifezza. Sheila E. e quel chitarrista da soli erano fantastici!” Un utente X ha scritto.

“Non voglio sentire John Legend cantare le canzoni di Prince”, ha scritto un altro.

“Perché hanno scelto @johnlegend per eseguire una canzone di Prince? Non sa suonare le note e non ha ritmo. Che insulto all’eredità di Prince, onestamente gente, lasciate perdere. Abbiate un po’ di rispetto per lui,” ha scritto un fan arrabbiato di Prince. .

“Il principe è in paradiso e guarda John Legend rendergli omaggio”, ha pubblicato un altro, condividendo una gif di Logan Roy della serie HBO “Succession” che sembra non impressionato.

Legend e Shayla E. si esibiscono alla Convention Nazionale Democratica del 2024 allo United Center di Chicago il 21 agosto 2024. Ron Sachs – CNP per il New York Post

“Let’s Go Crazy” è stato un singolo di successo tratto dall’album “Purple Rain” di Prince and The Revolution del 1984 ed è considerata una delle canzoni di maggior successo del musicista, trascorrendo due settimane al numero 1 delle classifiche. Tabellone pubblicitario Hot 100.

Un caro figlio del Minnesota, Prince è nato e cresciuto nella Terra dei Diecimila Laghi. Il pluripremiato cantante è morto nel suo stato d’origine nel 2016.

Sheila E., cantante e batterista californiana di 66 anni, è un’amica e collaboratrice di lunga data di Prince.

Il principe si esibisce durante il “Pepsi Halftime Show” al Super Bowl XLI tra Indianapolis Colts e Chicago Bears il 4 febbraio 2007, al Dolphin Stadium di Miami Gardens, Florida. Immagini Getty

Legend è stato un importante sostenitore del candidato presidenziale democratico Kamala Harris e Waltz nelle loro candidature alla Casa Bianca.

Ore prima della sua esibizione sul palco, il cantante di “All of Me” ha definito Harris una scelta “intelligente, carismatica, empatica” e più che qualificata per diventare comandante in capo.

Mito “Lei è perfettamente qualificata per essere presidente”. Ha detto a CBS Mornings.

Ha aggiunto: “Ha anche le giuste caratteristiche personali che credo la qualifichino per essere un grande presidente, il che significa che ha a cuore la vita delle persone e vuole che il governo lavori per le persone e migliori le loro vite”.

Legend era tra i numerosi artisti degni di nota – tra cui Patti LaBelle, Jason Isbell, Mickey Jetton e Little John – che si esibirono alla Convention Nazionale Democratica.