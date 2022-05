Home » Top News Johnny Depp-Amber ha sentito l’inchiesta sulla diffamazione: le prove finiscono Top News Johnny Depp-Amber ha sentito l’inchiesta sulla diffamazione: le prove finiscono 0 Views Save Saved Removed 0

Come ultimo testimone, Heard è tornato al banco dei testimoni una seconda volta giovedì, dove ha testimoniato come parte del caso di Depp e si è arrabbiato per testimoni contraddittori sulla versione dei suoi eventi.

chiese non sorpresa Numero di persone Ha accettato di testimoniare a suo nome.

“So quante persone usciranno e parleranno per lui. Questa è la sua forza”, ha testimoniato Heard. “Ecco perché ho scritto Op-Ed. Ho parlato di quell’evento. Quante persone usciranno a sostenerlo e si sottometteranno alla sua autorità. È un uomo molto potente e la gente vuole il sostegno di uomini potenti”.

Depp ha citato in giudizio Heard per $ 50 milioni, calunniando l’attore in un post del Washington Post del 2018 definendolo “un personaggio pubblico che rappresenta abusi domestici” e facendogli perdere il lavoro. Heard ha citato in giudizio per 100 milioni di dollari per diffamazione.