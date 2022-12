Jon Baptiste parla di esibirsi alla Casa Bianca

Commenta questa storia Sospensione

Per Jean-Baptiste, il pensiero di giocare per la Casa Bianca era un sogno. Ma anche dopo aver ricevuto l’invito dalla First Lady, non era sicuro di poterlo accettare. La considerazione principale del musicista di 36 anni era se sua moglie, Saliqa Jawadpotrebbe essere accanto a lui. È sottoposta a chemioterapia per curare la leucemia. La sua salute è stata una delle ragioni principali per cui Batiste ha preso la decisione all’inizio di quest’anno di lasciare la posizione di bandleader in “Late Night with Stephen Colbert”, una posizione che aveva ricoperto per quasi sette anni. La voleva con lui in questo grande momento. Alla fine, il talentuoso bandleader è stato in grado di portarla insieme ad altri nove membri della sua famiglia allargata.

L’evento ha coronato un anno importante per Batiste, che lo ha visto anche portare a casa un bambino di cinque anni Grammy, incluso Album dell’anno, ad aprile. Giovedì alla Casa Bianca il presidente francese Emmanuel Macron ha fatto un grande sorriso Quando Batiste incorporò l’inno nazionale francese nella sua interpretazione jazz per pianoforte di “The Star Spangled Banner”. E molto tempo dopo che le telecamere C-SPAN erano state rimosse, Batiste ha guidato i leader mondiali in una seconda fila, o festa di strada in stile New Orleans, attraverso il padiglione di vetro sul South Lawn. Durante il fine settimana, ha parlato con The Post della sua scaletta e di cosa significhi esibirsi alla Casa Bianca.

Quindi, dimmi come è iniziato. Qual è stata la tua reazione quando hai ricevuto la chiamata per esibirti alla Cena di Stato?

Oh, ed ero così eccitato perché ho così tanti legami con il servizio pubblico nella mia famiglia. Mamma [Katherine Batiste] Ha lavorato per il governo degli Stati Uniti come sostenitrice dell’ambiente per quasi quattro decenni. E serio [David Gautier] Era un attivista incredibile. Ha guidato la Louisiana Postal Workers Union ed è stata la prima ondata a integrare la Marina durante la guerra di Corea durante l’era Truman. Quindi li ho chiamati subito. READ Esplosione nei Pirenei francesi: due bambini su sette uccisi a Saint-Laurent-de-la-Salanque

Mia moglie era con me in soggiorno quando Biden mi ha chiamato. Stava salendo su un aereo ed era così eccitata che voleva chiamarmi lei stessa. Ero tipo “Oh, wow, dottor Biden, la mia first lady”. Ho detto in quella prima chiamata che volevo portare tutta la mia famiglia e ho dovuto chiamare mia madre per vedere se poteva litigare con l’equipaggio, perché eravamo in 10. Poi ho chiamato il dottor Biden. E ho detto: “Sai una cosa? Possiamo farcela tutti. Puoi ospitarci tutti a cena?”

La first lady ha detto perché ha scelto te? Riesco a vedere la natura franco-americana di New Orleans, e tu vieni dal jazz, una forma d’arte americana.

Beh, ha detto di essere prima una fan e questo è stato carino. Diceva: “Sono una grande fan della tua musica. Amo ciò che rappresenti oltre alla tua musica. E penso che tu rappresenti bene il paese”. È stato speciale da ascoltare.

Come hai deciso cosa suonare? La Casa Bianca ha permesso alla stampa di soffermarsi solo per la prima canzone e mezza.

Hey amico! Bene, tutte queste connessioni hanno pensato di venire allo scoperto lista di gruppo Poi ho parlato con mio nonno di chi ha costruito la Casa Bianca.

Chi l’ha costruito, intendi gli americani ridotti in schiavitù?

Sì, abbiamo parlato della sua storia di essere un orgoglioso americano e di essere qualcuno che crede nelle libertà che la democrazia offre. È stato tutto fantastico, e messo molto chiaramente nel contesto quando eravamo alla Casa Bianca a parlarne.

Ho pensato che sarebbe stato bello iniziare con una versione per pianoforte impressionista “Alza ogni voce e canta” “Stendardo a stelle e strisce” e l’inno nazionale francese, tutti reinventati in contrasto l’uno con l’altro. Ho pensato che avrebbe dato il tono a questa incredibile prospettiva, ma sto anche parlando della storia dell’America e del contratto che rappresentiamo ai nostri massimi livelli.

Noi facemmo “Lato soleggiato della strada”, Che è qualcosa che ha cantato Louis Armstrong. Viene dal Great American Songbook ed è anche qualcosa che ha suonato molto a New Orleans e questo Pops [Jon’s father, Michael Batiste] giocherai. READ Papa Francesco avverte il patriarca russo pro-guerra di non essere il chierichetto di Putin

e lo abbiamo fatto, “pianto,” Che è qualcosa che ho composto ed era in “noi”. È blues e ha quel tipo di pesantezza dei tempi e la sensazione di pesantezza che avevamo in quel momento. Sai, urlare nella tradizione blues è una forma di catarsi che penso sia importante per noi. Ho organizzato il Corpo dei Marines del “presidente”. Avevano quell’orchestra sul palco che suonava tutta la notte, e stavano litigando, amico.

Poi da lì siamo andati a finire il set “libertà.” Ecco un’altra canzone per me. Ho detto al pubblico: “Di certo non possiamo restare seduti per il resto di questa esibizione”.

Sono saltato in mezzo alla folla. E sono andato da Stephen [Colbert], Stephen ed io, abbiamo fatto il nostro lavoro. Poi c’era Julia Louis-Dreyfus e ballava davvero. Poi si è trasformato in una festa da ballo.

Poi mi sono insinuato in un altro. Stavo guardando il presidente Joe Biden. Ero tipo “Scusa, signor presidente, devo suonare Saints Go Marching In”. “Perché abbiamo un sacco di gente della Louisiana in casa. E hanno rotto i tovaglioli e la seconda linea.”

I Saints erano piuttosto udibili. Mio padre cantava con noi. L’ho fatto con il Corpo dei Marines del “Presidente”. Avevano l’accordo ma non sapevo se sarei stato in grado di portarlo lì.

Ha dato un’occhiata al presidente Biden per ottenere il via libera per una seconda linea?

Quando abbiamo finito “Freedom”, l’ho guardato e ho scrollato le spalle, perché stava per concludere la serata. La gente aveva già tirato su il fazzoletto, che è tradizionale per le seconde navi di New Orleans per alzare il fazzoletto in aria. E lo vide sul suo tavolo e disse: “Va bene, vai avanti”. eccellente.

Si è unito alla seconda linea?

sì! Sono saltato di nuovo tra la folla. Sono andato lì e gli ho dato il cinque e lui avrebbe fatto quello che voleva. Non aveva una bandana, ma faceva sicuramente parte della seconda linea. READ Bandire i turisti russi? L'Unione Europea è divisa sulle restrizioni sui visti per i russi ordinari.

E che dire di Emmanuel Macron, del dottor Biden e di Brigitte Macron?

Oh si. Emmanuel Macron è molto simpatico. Ho preso mio nipote di 7 anni, Brennan, e l’ho tenuto in braccio durante la seconda elementare. Poi, dopo che la seconda battuta è finita, l’ha messa in scena, perché ha 7 anni quindi non può vedere tutti. È stato un grande momento.

Sulaika ha detto che questa è stata la sua prima uscita pubblica in un anno, dal suo trapianto di midollo osseo. È ancora in chemioterapia?

Sì, stai ancora facendo la chemio. Voglio dire, se avessi visto dove eravamo a febbraio, e l’avessi vista con questo vestito. … È stato fantastico per me assistere. Sto imparando molto da lei, è una tale supereroina.

menzionato [to Dr. Biden] Che dovevamo portare lì Christine, l’infermiera Solica e Julian della mia squadra. Si stavano assicurando che in ogni fase del percorso, in macchina, testassi i conducenti e indossassi la maschera. E indossiamo mascherine ovunque tranne quando siamo a cena e in hotel. Anche la gente del Four Seasons era così accomodante per ciò di cui avevamo bisogno in termini di servizio in camera e precauzioni lì.

Cosa ti passava per la testa quando hai lasciato la Casa Bianca?

Ero così entusiasta di ciò che abbiamo realizzato. Musicalmente, sento che abbiamo dato alla cultura musicale americana un grande rispetto e apprezzamento per l’influenza francese e la cultura di New Orleans, che è parte integrante di tutto ciò che faccio. Quindi, proprio dal punto di vista del nostro paese, e cosa significa essere un artista e essere qualcuno che rappresenta la cultura e cosa intendiamo quando diciamo “cultura” e come miglioriamo continuamente le cose che i nostri antenati ci hanno lasciato – quello era pesante anche per me.

E ho anche sentito che è stato un grande risultato per la nostra famiglia su diversi livelli. Sai, mio ​​nonno e mia madre, e anche vedere i miei nipoti Brayden e Brennan, e pensare a cosa significherà questo momento per loro tra 10 o 20 anni.

Era troppo. Sono così esausto.