Jon Snow Sequel della serie “Il Trono di Spade” in sviluppo presso HBO – The Hollywood Reporter

Non sai niente di lei HBOInviare-Game of Thrones piani.

La rete è entrata in fase di sviluppo iniziale con il suo primo sequel del suo dramma fantasy di successo: una serie spin-off dal vivo sul personaggio preferito dai fan Jon Snow, Il giornalista di Hollywood Imparare.

Kit Harington è incaricato di riprendere il ruolo nel caso in cui una serie dovesse procedere. L’attore è stato nominato due volte per un Emmy per la sua interpretazione di un eroe d’azione che lotta per difendere i nobili valori della sua famiglia in un mondo brutale.

in troniNell’ottava e ultima stagione, Jon Snow scopre che il suo vero nome è Aegon Targaryen, il potenziale erede del Trono di Spade. Nel finale della serie, viene bandito da Westeros e viaggia a nord della Barriera con i Bruti per lasciarsi alle spalle la sua vecchia vita.

Da quando ha terminato il suo lavoro in otto stagioni troniHarington è apparso nel Marvel Cinematic Universe e ha recitato nel 2021 eternità. Di recente ha anche recitato nel ruolo del protagonista nella produzione dal vivo del National Theatre di Enrico V. su di me troni L’attore è noto soprattutto per aver sopportato alcune delle riprese più raccapriccianti dello show, inclusa la famigerata stagione finale di 11 settimane di riprese notturne invernali ambientate nell’Irlanda del Nord.

Lo sviluppo segna un’interessante nuova direzione nella gestione da parte della HBO del mondo immaginario dell’autore George R.R. Martin, una mossa non dissimile dalla gestione da parte di Disney+ dei suoi marchi Star Wars e Marvel poiché l’operatore ha avuto successo pubblicando serie sequel incentrate sui personaggi come Wanda Vision (con Elizabeth Olsen nel ruolo di Wanda Maximov) e Obi-Wan Kenobi (Con Ewan McGregor che riprende il suo ruolo iconico.)

Forse la cosa più audace dal punto di vista creativo è che il progetto verrà ribaltato troniL’ultima stagione è l’ultima parola sul destino dei personaggi sopravvissuti nella serie HBO più famosa e vincitrice di un Emmy di tutti i tempi. In teoria, il progetto potrebbe aprire la porta ad altri personaggi sopravvissuti troni L’universo riemerge nei panni di Arya Stark (Maisie Williams), Sansa Stark (Sophie Turner) e Brienne of Tarth (Gwendolyn Christie).

Questa notizia di sviluppo significa che ora ce ne sono sette troni Progetti in corso così come progetti imminenti Casa del Drago La serie prequel, che ha debuttato il 21 agosto. Drago Racconta la storia di una guerra civile all’interno della Casa Targaryen e si svolge circa 200 anni prima degli eventi di troni.

Altri pre-show HBO dal vivo in varie fasi di sviluppo sono 10.000 navi (Conosciuto anche come nemeria) con la modella Amanda Siegel, 9 viaggi (Conosciuto anche come anguilla) con lo showrunner Bruno Heller, e Dunk e uova Con lo showrunner Steve Conrad.

Ci sono anche tre progetti prequel animati, tra cui Impero d’oroche si trova nella terra di Yi Ti, ispirata alla Cina.

Non ci sono stati commenti immediati da parte dei rappresentanti di HBO e Harington.