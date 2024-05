Joost Klein: il concorrente olandese è stato squalificato dall’Eurovision Song Contest

Gli organizzatori del concorso hanno dichiarato in un comunicato: “Non sarebbe appropriato per lui continuare a partecipare al concorso” mentre sono in corso i procedimenti legali.

Commenta la foto, I media internazionali si sono riuniti davanti al Klein Hotel di Malmö, in Svezia

“Penso che siamo tutti qui per una ragione, e una sola ragione, e l’EBU sta prendendo tutte le precauzioni di sicurezza per rendere questo un luogo sicuro e unificato per tutti, quindi penso che sia sicuro per tutti e non lo faremo. per farlo”, rispose Golan. Non sarò qui [if not]”.